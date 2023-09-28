Крупная авария на ТЭЦ в Караганде: город остался без электричества

"Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов без электроснабжения также уточняется", - сообщила пресс-служба акимата региона.

Из-за аварии на ТЭЦ в Караганде горожане остались без электроэнергии, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты. В результате чего отключилось ОРУ 220 кВ.Отметим, накануне, 27 сентября, карагандинцы испытали неудобства, связанные с сильным дождем. Обрушившийся на город ливень парализовал движение в городе.В социальных сетях распространялось много роликов, демонстрировавших, как ливневая канализация Караганды не справилась с потоком воды. Произошедшее отразилось на жизнедеятельности города: были затоплены улицы в центре города, в воде оказались авто и общественный транспорт. Горожане по колено в воде передвигались по улицам.