"Казахстану выставлено требование" - Минфин о реестре лиц, финансируемых из-за рубежа в Казахстане.

"Был опубликован список лиц, финансируемых из-за рубежа в Казахстане. Комитет государственных доходов Министерства финансов выложил личные данные. Это нормально, что личные данные, ИИН были выложены в открытый доступ?", - спросили журналисты у вице-министра финансов Ержана Биржанова в кулуарах Сената.

"Все в рамках закона было сделано. Когда мы опубликовали данные по 239 налогоплательщикам возникли вопросы, что мы опубликовали личные данные и то, что мы убрали их потом из сайта. Это не соответствует действительности. Относительно ИИН, БИН, в соответствии с статьей 30 Налогового кодекса, данные о налогоплательщике и его идентификационном номере - не являются налоговой тайной. Это делается в налоговых целях", - ответил Ержан Биржанов.

"Для нас важна информация о налогоплательщике, который осуществляет предпринимательскую деятельность, юридическое лицо и имеет статус налогоплательщика, предоставляет налоговую отчетность. Вы можете даже в поисковиках наших сайтов увидеть через ИИН, БИН мы даже некоторые услуги сделали, чтобы другие плательщики могли посмотреть статусы - бездействующих налогоплательщиков, имеющих задолженность, чтобы они при составлении договоров и взаиморасчетов рассчитывали свои риски", - отметил он.



"Если это проведение исследований, анкетирование, четкий перечень услуг, целевое направление данных денег и по ним мы получаем соответствующую форму налоговой отчетности. По данной категории целевого назначения денег мы публикуем.



А если госорган получил деньги на другие цели, мы их не публикуем. Если госорган получил деньги, или проводят какой-то конкурс - это прозрачно, видно через сайты, бюджеты, сайт госзакупок", - пояснил Ержан Биржанов.

"У нас есть международное соглашение FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Прим.), мы должны показывать источники финансирования. В рамках контроля денежных средств, которые приходят из-за рубежа, уходят за рубеж, есть еще валютный контроль. Мы эти виды контроля осуществляем, чтобы мы могли противостоять преднамеренным переводам либо отслеживать прозрачность этих переводов. Такое требование было выставлено Казахстану", - указал он.