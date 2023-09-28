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"Казахстану выставлено требование" - Минфин о реестре лиц, финансируемых из-за рубежа в Казахстане

Просмотров:239 Опубликовано: Сегодня, 11:03
"Казахстану выставлено требование" - Минфин о реестре лиц, финансируемых из-за рубежа в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве финансов высказались о публичном списке физических и юридических лиц, получающих иностранное финансирование, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Был опубликован список лиц, финансируемых из-за рубежа в Казахстане. Комитет государственных доходов Министерства финансов выложил личные данные. Это нормально, что личные данные, ИИН были выложены в открытый доступ?", - спросили журналисты у вице-министра финансов Ержана Биржанова в кулуарах Сената.


"Все в рамках закона было сделано. Когда мы опубликовали данные по 239 налогоплательщикам возникли вопросы, что мы опубликовали личные данные и то, что мы убрали их потом из сайта. Это не соответствует действительности. Относительно ИИН, БИН, в соответствии с статьей 30 Налогового кодекса, данные о налогоплательщике и его идентификационном номере - не являются налоговой тайной. Это делается в налоговых целях", - ответил Ержан Биржанов.


Представитель Минфина подчеркнул, что в ведомстве не опубликовывали персональные данные физических лиц, а лишь тех, кто предоставляет налоговую отчетность.

"Для нас важна информация о налогоплательщике, который осуществляет предпринимательскую деятельность, юридическое лицо и имеет статус налогоплательщика, предоставляет налоговую отчетность. Вы можете даже в поисковиках наших сайтов увидеть через ИИН, БИН мы даже некоторые услуги сделали, чтобы другие плательщики могли посмотреть статусы - бездействующих налогоплательщиков, имеющих задолженность, чтобы они при составлении договоров и взаиморасчетов рассчитывали свои риски", - отметил он.


Журналисты также поинтересовались, будут ли в этот список включены госорганы, которое получают иностранное финансирование.

Вице-министр финансов указал, что услуги и виды деятельности по которым публикуются эти данные - четко ограничены.

"Если это проведение исследований, анкетирование, четкий перечень услуг, целевое направление данных денег и по ним мы получаем соответствующую форму налоговой отчетности. По данной категории целевого назначения денег мы публикуем.

А если госорган получил деньги на другие цели, мы их не публикуем. Если госорган получил деньги, или проводят какой-то конкурс - это прозрачно, видно через сайты, бюджеты, сайт госзакупок", - пояснил Ержан Биржанов.




Вице-министр также пояснил, почему изначально появился "Реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию". По его словам, Казахстану выставили требование, показывать источники финансирования.

"У нас есть международное соглашение FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Прим.), мы должны показывать источники финансирования. В рамках контроля денежных средств, которые приходят из-за рубежа, уходят за рубеж, есть еще валютный контроль. Мы эти виды контроля осуществляем, чтобы мы могли противостоять преднамеренным переводам либо отслеживать прозрачность этих переводов. Такое требование было выставлено Казахстану", - указал он.


Ержан Биржанов отметил, что органы госдоходов со следующего года получают дополнительные функции по валютному контролю совместно с Нацбанком. Такой закон уже принят и в рамках него будем отслеживать переводы за рубеж. Это даст возможность пресекать факты вывода капитала, заключил вице-министр.

Ранее Министерство финансов Казахстана опубликовало публичный список физических и юридических лиц, получающих иностранное финансирование.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 12:27

"Казахстану выставлено требование" - Минфин о реестре лиц, финансируемых из-за рубежа в Казахстане.

Огласите ВЕСЬ!, список - этих подпольных клановых миллионеров РК ... money ... включая президентов...

Все мы ходим под богом.
 
 

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