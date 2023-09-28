И ты, Брут: Арыстанбек Мухамедиулы сравнил себя с Цезарем, а судью - с Гераклом

"Мы прекрасно знаем из истории Римской империи поступок Марка Юния Брута, оставшегося на всю человеческую историю как символ коварства и подлости. А Гай Юлий Цезарь, вопреки подлости Брута, остался в истории созидателем и автором изречения: "И ты, Брут", - заявил Мухамедиулы.

"Уверен, вы, как герой античности Геракл, который вычистил конюшни царя Авгия от навоза, вычистите подлость и ложь в этом судебном деле", - обратился Мухамедиулы к судье.

Экс-министр культуры и спорта, бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы снова предстал перед судом. На этот раз бывшего чиновника обвиняют в рейдерстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.Согласно версии обвинения, в 2019 году за материальной помощью к Мухамедиулы обратился знакомый бизнесмен К., в собственности которого в Астане находился гостиничный комплекс "Дипломат". Мухамедиулы согласился дать коммерсанту 2,5 миллиарда тенге, однако взамен попросил его оформить 71 процент в уставном капитале ТОО на свою тещу. Следствие считает, что тогда в голове чиновника созрел план прибрать отель к рукам.После того как сделка состоялась, чиновник начал регулярно наведываться в отель, где его представляли персоналу как одного из совладельцев. В дальнейшем, по версии обвинения, Мухамедиулы потребовал от К. отдать оставшиеся 29 процентов, на что получил отказ. Тогда чиновник отдал приказ сотрудникам "Дипломата" не запускать директора ТОО в отель. Затем был подделан протокол общего собрания участников товарищества, на котором директор товарищества был заменен на аффилированное с Мухамедиулы лицо.С предъявленным обвинением Арыстанбек Мухамедиулы не согласился, произнеся пламенную речь, в которой сравнил потерпевшего с политиком Марком Юнием Брутом, а себя, по всей видимости, с Гаем Юлием Цезарем, которого тот подло предал.При этом судья Абинур Карабаев, по мнению Мухамедиулы, войдет в историю как Геракл.