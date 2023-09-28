Мужчина набросился на полицейского и разорвал на нем форму в Кызылординской области

«Угрожая ножом, он разорвал форменную одежду», − говорится в сообщении.

Угрожая ножом, сельчанин разорвал форменную одежду полицейского в Кызылординской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.Угрожая ножом, сельчанин разорвал форменную одежду полицейского в Кызылординской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.Несмотря на проводимую разъяснительную работу, некоторые граждане совершают правонарушения, связанные с унижением, неподчинением и применением силы в отношении сотрудников полиции при исполнении ими должностных обязанностей.Так, 26 сентября инспектор службы группы патрульной полиции Жалагашского районного ОП в ходе обхода остановил автомобиль «УАЗ» за нарушение правил дорожного движения. Когда сотрудники полиции, в рамках закона, попросили водителя ТС предоставить документы, он, выражаясь нецензурной бранью, стал оказывать сопротивление стражу порядка, не подчиняясь законным требованиям.Правонарушителем оказался 32-летний житель Жалагашского района. Его автомобиль поместили на штрафстоянку.По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК «Угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей». Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания отдела полиции.Если его вина будет доказана, то он будет наказан штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.