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Платные дороги подорожают в Казахстане

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 16:36
Платные дороги подорожают в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о планах повысить тарифы на платные дороги на 20%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О планах пересмотреть тарифы на платные дороги глава Минтранспорта заявил на брифинге в ведомстве 28 сентября 2023 года.

"Что меняется, в целом, в структуре платных дорог? Меняются три элемента. Первое – мы повышаем стоимость на 20%. Второе – мы его привязываем к МРП, ежегодно с ростом МРП тариф будет повышаться. Третье – прорабатываем ввод обеспечения платности на новых участках с двухполосным движением только для грузового транспорта, не для легковых автомобилей", – сообщил Марат Карабаев.


По его словам, с момента ввода платности на дорогах, 2013 год, за 10 лет тариф не менялся.

"Если сравнивать наш тариф с тарифами наших сопредельных стран – Российской Федерацией, европейскими странами, тариф значительно ниже. Но главным основанием является то, что Казахстан становится транзитным хабом и объем перевозок от Узбекистана и КНР в сторону России и других стран и, наоборот, увеличивается именно автотранспортом. А это дополнительной нагрузка на дороги. Цель – за счет платности максимально обеспечить качество авто дорог", – мотивировал глава Минтранспорта.


Он также отметил, что обсуждается вопрос введения платности на двухполосных дорогах от границы РФ до Павлодара, от Павлодара – Калбатау – Усть-Каменогорска, Кызылорда – Аральска, Актау до Бейнеу и от Актобе до Уральска.

"Это только для грузовых перевозок, этот вопрос обсуждается. 1 км дороги, в зависимости от нагрузки авто – для грузовых авто, в целом, от 15 до 30 тенге", – пояснил Марат Карабаев.


По словам министра, платность на сегодня имеется на участках от Хоргоса до Алматы, дальше до Кызылорды, это участок "Западная Европа – Западный Китай", Астана – Щутинск, Астана – Павлодар и Астана – Караганда.

Ранее сообщалось, что министр транспорта подписал приказ от 21 сентября 2023 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Павлодар – Калбатау на платной основе". Подробнее можете узнать по ссылке выше.


Источник: zakon.kz
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