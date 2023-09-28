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Задержание высокопоставленной женщины-полицейской: подробности сообщили в Антикоре

Просмотров:54 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Задержание высокопоставленной женщины-полицейской: подробности сообщили в Антикоре
Фото: t.me/egovpress
Антикоррупционной службой по Абайской области изобличены во взяточничестве руководитель Управления миграционной службы и другие сотрудники Департамента полиции, передает Azattyq Rýhy.

«Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской Отдел миграционной службы», - сообщили в Антикоре.


Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в соцсетях появилась информация о задержании начальника Управления миграционной службы Департамента полиции Абайской области Гульвиры Доненбаевой.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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