Задержание высокопоставленной женщины-полицейской: подробности сообщили в Антикоре

«Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской Отдел миграционной службы», - сообщили в Антикоре.

Антикоррупционной службой по Абайской области изобличены во взяточничестве руководитель Управления миграционной службы и другие сотрудники Департамента полиции, передает Azattyq Rýhy Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.Ранее в соцсетях появилась информация о задержании начальника Управления миграционной службы Департамента полиции Абайской области Гульвиры Доненбаевой.