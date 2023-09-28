Президент Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о возможных территориальных притязаниях со стороны России, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Глава государства заявил, что граница между Россией и Казахстаном была делимитирована и в значительной степени демаркирована. А также, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран.



"Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - сказал Токаев.



Президент отметил, что Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире. У нас есть традиции сотрудничества, будь это торговля или гуманитарные связи.