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В Алматы вынесен приговор мужчине, который обезглавил женщину

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 20:06
В Алматы вынесен приговор мужчине, который обезглавил женщину
Фото ©️ Tengrinews.kz
В Алматы вынесен приговор мужчине, который обезглавил женщину, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Дело рассматривалось с участием присяжных. Приговором суда, а также по решению присяжных заседателей 61-летний обвиняемый в жестоком убийстве получил 20 лет лишения свободы.

"Суд приговорил признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статей 99 частью 2 пунктом 12 УК. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет", - зачитал судья Мартпек Какимжанов.


Напомним, тело убитой и обезглавленной женщины было найдено 12 апреля в парке по улице Шолохова. Подозреваемого задержали и арестовали 24 апреля.

Согласно обвинительному акту, мужчина задумал жестокое убийство заранее, чтобы впечатлить свою сожительницу. Для этого он даже заранее приготовил нож и пакеты, куда планировал сложить отрезанные органы.

"11 апреля с целью реализации преступного умысла И. вышел из дома в микрорайоне Айнабулак, направился в сквер, заранее приготовив нож и пакеты, куда намеревался сложить органы потерпевшей. Гражданин И. около 20:30, встретившись с А., приступил к реализации своего преступного плана. Он достал нож и нанес рану в шею женщины, повредив шейные артерии. Женщина скончалась в течение двух минут. Отчленив голову, гражданин А. положил ее в заранее приготовленный пакет", - сообщил ранее прокурор Максат Кенес.


На следующий день с целью резонанса в обществе принял решение отнести голову убитой в людное место - в магазин колбасно-сырных изделий. Таким образом, мужчина якобы отомстил продавщице за ранее отвергнутые его ухаживания.

Вернувшись домой, мужчина рассказал о произошедшем своей сожительнице. Сказал, что переживает за нее и будет защищать ее от подобных случаев. Через несколько дней он был задержан полицией.


Источник: Tengrinews.kz
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