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Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане

Просмотров:29 Опубликовано: Сегодня, 20:53
Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане
Фото: zakon.kz
В Министерстве транспорта 28 сентября 2023 года рассказали, какие ограничения могут ввести для частных автоперевозчиков inDrive и Яндекс в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил во время брифинга глава комитета Минтранспорта Али Алтай, водители inDrive и Яндекс в погоне за заказами часто пренебрегают отдыхом и теряют бдительность на дорогах.

"Они (водители такси) за день больше девяти часов не должны работать. Злоупотребляя этим в результате они теряют бдительность. У нас 35% ДТП именно из-за таких случаев", – отмечает Али Алтай.


В Казахстане готовится пакет поправок, где предусмотрена ответственность для частных автоперевозчиков inDrive и Яндекс. Вместе с этим в Министерстве транспорта сообщили о разработке дорожной карты по борьбе с нелегальными таксистами. Ожидается, что теперь легально таксисты inDrive и Яндекса смогут работать только 8 часов в сутки.

Перевозчики не смогут работать больше восьми часов. Он может быть активным только восемь часов. В другое время он заказы принимать не сможет. Активно с МВД будем проводить анализ по количеству раз, сколько раз сможет проехать", – подчеркнул спикер.


Летом 2023 года в МВД рассказали, где в Казахстане происходит больше всего смертельных ДТП. Наибольший рост смертности наблюдается в Алматинской, Жамбылской, Жетысу, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской областях.


Источник: zakon.kz
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