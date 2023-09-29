В Атырау военнослужащего оштрафовали на 172 тысячи тенге за неуважение к гимну Казахстана

"Жалоба, зарегистрированная в системе "Е-Өтініш", была рассмотрена в отделе полиции. Виновный гражданин установлен, и на него наложен административный штраф в соответствии с законом", - отметил начальник местного управления полиции Ерлан Бигамбаев.

"В Атырау при организации центра помощи жертвам деструктивных религиозных течений "Шапагат" прошел открытый турнир по мини-футболу среди религиозных объединений. В начале конкурса двое граждан нашей страны не приложили правую руку к сердцу при исполнении гимна, то есть проявили неуважение к государственному символу, были признаны виновными. На них составлен протокол об административном правонарушении, назначен штраф", - рассказал Хамза.

В Атырау военнослужащему придется заплатить штраф в размере 50 МРП за неуважение к гимну Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AtyrauPress.16 сентября в Макатском районе до начала военно-спортивной игры "Зарница" прозвучал государственный гимн. В это время военнослужащий прижал правую руку к сердцу двумя пальцами и проявил непочтительность во время исполнения гимна. В связи с этим Национальный центр пропаганды государственной символики направил предложение в областное управление внутренней политики и акиму района.Таким образом, гражданин, допустивший неуважение к гимну, признан виновным в соответствии со статьей 458, частью 1 УК РК и привлечен к административной ответственности.Теперь военнослужащему придется заплатить штраф в размере 50 месячных расчетов, то есть 172 500 тенге. Если ему удастся выплатить его в течение недели, он заплатит только половину.По словам директора Национального центра продвижения государственных символов Руслана Хамзы, аналогичная ситуация произошла четыре года назад.