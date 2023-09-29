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В Атырау военнослужащего оштрафовали на 172 тысячи тенге за неуважение к гимну Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:27
В Атырау военнослужащего оштрафовали на 172 тысячи тенге за неуважение к гимну Казахстана
© atpress.kz
В Атырау военнослужащему придется заплатить штраф в размере 50 МРП за неуважение к гимну Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

16 сентября в Макатском районе до начала военно-спортивной игры "Зарница" прозвучал государственный гимн. В это время военнослужащий прижал правую руку к сердцу двумя пальцами и проявил непочтительность во время исполнения гимна. В связи с этим Национальный центр пропаганды государственной символики направил предложение в областное управление внутренней политики и акиму района.

Таким образом, гражданин, допустивший неуважение к гимну, признан виновным в соответствии со статьей 458, частью 1 УК РК и привлечен к административной ответственности.

"Жалоба, зарегистрированная в системе "Е-Өтініш", была рассмотрена в отделе полиции. Виновный гражданин установлен, и на него наложен административный штраф в соответствии с законом", - отметил начальник местного управления полиции Ерлан Бигамбаев.


Теперь военнослужащему придется заплатить штраф в размере 50 месячных расчетов, то есть 172 500 тенге. Если ему удастся выплатить его в течение недели, он заплатит только половину.

По словам директора Национального центра продвижения государственных символов Руслана Хамзы, аналогичная ситуация произошла четыре года назад.

"В Атырау при организации центра помощи жертвам деструктивных религиозных течений "Шапагат" прошел открытый турнир по мини-футболу среди религиозных объединений. В начале конкурса двое граждан нашей страны не приложили правую руку к сердцу при исполнении гимна, то есть проявили неуважение к государственному символу, были признаны виновными. На них составлен протокол об административном правонарушении, назначен штраф", - рассказал Хамза.


Источник: Tengrinews.kz
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