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Токаев: Казахстан не является "антиРоссией"

Просмотров:378 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Токаев: Казахстан не является "антиРоссией"
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Германию заявил, что Казахстан твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией, сообщает Zakon.kz.

В Берлине корреспондент МИА "Казинформ" задал вопрос президенту Казахстана:

"Некоторые российские СМИ и политические деятели высказывают критику Ваших высказываний на пресс-конференции в Берлине в ходе официального визита в Германию. Они утверждают, будто Казахстан отходит от сотрудничества с Россией, заигрывает с Западом. Что Вы можете сказать по поводу таких обвинений?"


В ответ Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не является "антиРоссией".

"Мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи", – подчеркнул он.


Что касается санкций, то, по словам Касым-Жомарта Токаева, на недавней сессии Генеральной ассамблеи ООН и в других выступлениях он отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подвергались эрозии в результате обострения глобальной ситуации.

"Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию", – отметил глава государства.


Что касается торговли традиционными товарами, то, как отметил президент Казахстана, "она растет, и в прошлом году объем казахско-российской торговли достиг 25 млрд долларов". Он напомнил, что на днях в Астане успешно прошла выставка "Иннопром", которую посетила представительная российская делегация во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями".Касым-Жомарт Токаев


Кроме того, он вновь призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствия для большинства человечества".Касым-Жомарт Токаев


Официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Германию начался 28 сентября 2023 года.


Источник: zakon.kz
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