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Автомобиль влетел в остановку в Астане: жуткие кадры последствий наезда появились в Сети

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 12:18
Автомобиль влетел в остановку в Астане: жуткие кадры последствий наезда появились в Сети
Кадр из видео
В Астане автомобиль сбил стоящих на остановке людей, передает Azattyq Rýhy.

В социальных сетях опубликованы жуткие кадры с места ДТП. На видео сняты последствия наезда автомобиля на остановку с находившимися в ней людьми. На земле сидят, лежат пострадавшие люди.

По данным полиции, 29 сентября в 08:31 водитель автомашины Mеrcedes-Benz, следуя по улице Байтурсынова в сторону улицы Жургенова, при перестроении создал аварийную обстановку автомобилю марки Mazda, который следовал в попутном направлении прямо.

«Не справившись с рулевым управлением, водитель автомашины Mazda допустил наезд на остановочный комплекс», - сообщили в полиции.


В результате ДТП есть пострадавшие. Они доставлены в медицинское учреждение. Проводится дознание.



Источник: azattyq-ruhy.kz
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