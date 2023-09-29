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В «Казатомпроме» назначен новый председатель правления

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 13:18
В «Казатомпроме» назначен новый председатель правления
Фото: kaztag.kz
Астана. 29 сентября. КазТАГ – В АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» назначен новый председатель правления, сообщает пресс-служба компании.

«Председатель правления Г-н Ержан Муканов покидает пост председателя правления Компании – члена совета директоров со 2 октября 2023 года. Решением совета директоров Компании г-н Меиржан Юсупов, занимавший должность председателя правления «KAZAKH INVEST» и являвшийся главным директором по экономике и финансам Казатомпрома в период с 2015 по 2020 годы, назначен в качестве нового главы Казатомпрома», – говорится в сообщении.


До текущего назначения Юсупов являлся главой нацкомпании KAZAKH INVEST.

Сейчас в состав правления Казатомпрома входят:

- Меиржан Юсупов, председатель правления (со 2 октября 2023 года);

- Куаныш Омарбеков, главный директор по производству;

- Дастан Кошербаев, главный директор по коммерции;

- Султан Темирбаев, главный директор по экономике и финансам;

- Ермек Куантыров, главный директор по правовому сопровождению и корпоративному

управлению;

- Алибек Алдонгаров, главный директор по HR и производственной безопасности;

- Мухит Магажанов, главный директор по закупкам и общим вопросам.

Сообщается, что между «Казатомпром» и компанией «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited» достигнута договоренность о продаже Казатомпромом в адрес компании SNURDC концентратов природного урана в форме U3O8 на рыночных условиях.


Источник: kaztag.kz
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