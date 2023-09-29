В «Казатомпроме» назначен новый председатель правления

«Председатель правления Г-н Ержан Муканов покидает пост председателя правления Компании – члена совета директоров со 2 октября 2023 года. Решением совета директоров Компании г-н Меиржан Юсупов, занимавший должность председателя правления «KAZAKH INVEST» и являвшийся главным директором по экономике и финансам Казатомпрома в период с 2015 по 2020 годы, назначен в качестве нового главы Казатомпрома», – говорится в сообщении.

Астана. 29 сентября. КазТАГ – В АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» назначен новый председатель правления, сообщает пресс-служба компании.До текущего назначения Юсупов являлся главой нацкомпании KAZAKH INVEST.Сейчас в состав правления Казатомпрома входят:- Меиржан Юсупов, председатель правления (со 2 октября 2023 года);- Куаныш Омарбеков, главный директор по производству;- Дастан Кошербаев, главный директор по коммерции;- Султан Темирбаев, главный директор по экономике и финансам;- Ермек Куантыров, главный директор по правовому сопровождению и корпоративномууправлению;- Алибек Алдонгаров, главный директор по HR и производственной безопасности;- Мухит Магажанов, главный директор по закупкам и общим вопросам.Сообщается, что между «Казатомпром» и компанией «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited» достигнута договоренность о продаже Казатомпромом в адрес компании SNURDC концентратов природного урана в форме U3O8 на рыночных условиях.