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Цену автостраховки в Казахстане привяжут к статистике аварийности региона

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 15:29
Цену автостраховки в Казахстане привяжут к статистике аварийности региона
фото: pixabay.com
Aстана. 29 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 1 января 2024 года цена страховки автомобиля по обязательному страхованию будет зависеть от аварийности каждого региона, заявила заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК Мария Хаджиева.

«С 1 января 2024 года автострахование переходит на гибкий тариф. При расчете страховой премии по обязательному страхованию будет рассчитываться аварийность каждого региона, будет установлена таргетируемая убыточность каждого региона и в зависимости от нее будут отрегулированы тарифы», – сказала Хаджиева на брифинге по цифровизации страхового сектора РК в пятницу.


По ее словам, страховые организации будут вправе самостоятельно увеличить или уменьшить за счет поправочного коэффициента данный тариф, но не более чем на 10%.

Такой подход позволяет, по ее данным, снизить стоимость страховки для населения в тех регионах, где низкая аварийность.

«По нашим предварительным расчетам, в 11 регионах ожидается снижение, в двух регионах размер страховых премий останется на прежнем уровне. Наибольшее снижение ожидается в городах Атырау, Алматы, в Северо-Казахстанской области. В семи регионах Казахстана, из-за высокой аварийности ожидается незначительное повышение стоимости страховки: в Жамбылской области, в Кызылорде, в Шымкенте, Астане», – добавила Хаджиева.


Источник: kaztag.kz
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