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Казахстан на мировой арене занимает конструктивную позицию – политолог Газиз Абишев

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 17:59
Казахстан на мировой арене занимает конструктивную позицию – политолог Газиз Абишев
Газиз Абишев. Фото из открытых источников
Казахстана придаёт исключительное значение укреплению двустороннего сотрудничества с Германией. Сегодня это стратегический партнер нашей страны в Европейском Союзе, особенно с точки зрения торгово-экономических и инвестиционных связей. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию. Встреча на высшем уровне перед представителями сторон открывает новые перспективы для партнёрства, считает политолог Газиз Абишев.

Во-первых, на бизнес-форуме германские специалисты проявляли большой интерес к нашим полезным ресурсам, но всё-таки Президент настаивал на том, что это должно быть сопряжено с помощью Германии реальной индустриализации Казахстана, развитие сложных производств. И это именно то, что нам нужно от Германии.

Это ориентирующая промышленная страна с большим торговым профицитом сложным, этому нам нужно научиться у Германии. Второе, это конечно разные технологии, управление менеджментом в Казахстане, немецкие специалисты готовы всё это организовать очень чётко, построить не коррупционную эффективную рутинную систему управления отраслями, будь это железнодорожная или какая-то другая. Это тоже полезно. И, наверное, ещё есть какие-то перспективы сотрудничества в сфере образования и науки. Потому что, к примеру, мы знаем, что отдельные казахстанские студенты уезжают учиться за рубеж, но большинство ездит даже по Болашаку именно в англосаксонские страны, в США. В Германию можно было бы увеличить поток наших студентов, с условием, что они вернутся.

Во время визита в Германию Касым-Жомарт Токаев и Федеральный канцлер республики Олаф Шольц провели переговоры в расширенном составе. Германская сторона подтвердила твёрдую готовность углублять торгово-экономические и инвестиционные связи с Казахстаном.

- Сегодня в мире ведётся борьба за энергетическую стабильность, за распределение металлов. Казахстан - источник таких ресурсов, немецкой стороне это, конечно же, выгодно. Ей нужны наши нефть, газ и металлы. Учитывая поведение Китая, который ограничивает доступ к своим редкоземельным ресурсам для иностранных компаний и учитывая поведение нефтеносных стран, будь то Россия, Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, которые ведут свою игру, которая не всегда соответствует стратегии западных стран. И мы открываем наши недра для представителей Германии, но и мы должно получать что-то в ответ, - отметил Газиз Абишев.


В целом, если говорить о позиции Казахстана на мировой арене, у нашей страны она конструктивная, считает политолог. Это ещё раз доказывают и тезисы выступления Касым-Жомарта Токаева, озвученные во время брифинга для прессы. Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства отметил, что наступает эра разумной, рациональной и мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров.

- Это очевидная вещь, и это направлено ко всем сторонам. Потому что в пылу конфликта риторика сторон перехлёстывает, а это касается всех. И Президент предлагает отключить эмоции и призадуматься о будущем. Также Касым-Жомарт Токаев сказал ещё очевидную вещь, отвечая на вопрос об отношениях Казахстана с Россией. Глава государства отметил, что мы выстраиваем конструктивное сотрудничество и поэтому нет предпосылок к тому, чтобы мы чувствовали угрозу со стороны России. Это известный постулат, - заявил политолог.


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