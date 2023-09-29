Какие привилегии остались у экс-президента Назарбаева, рассказали в Минюсте

«Я не усматриваю какую-нибудь подоплеку. Это обычный законотворческий процесс, поскольку это вытекает из закона, принятого в январе, и в каких-то позициях эта работа продолжалась.

Что касается привилегий, у нас конституционный закон о президенте предусматривает соответствующие гарантии для экс-президента. Там предусмотрены гарантии по предоставлению жилья, по транспорту. Это в законе четко прописано», — ответил министр.

Какие привилегии остались у Назарбаева. Конституция РК гарантирует экс-президентам страны пенсию, квартиру, государственную дачу, персональный автомобиль, бесплатный проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. В Основном законе написано, что «экс-президент не может нести ответственность за действия, связанные с исполнением им полномочий президента, за исключением случаев совершения государственной измены».

Министр юстиции Азамат Ескараев рассказал, какие привилегии остались у экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.Что произошло. На брифинге в СЦК у министра поинтересовались, можно ли считать, что процесс «вычеркивания» Назарбаева из всех законов завершился и какие привилегии остались у экс-президента.Контекст. В январе парламент принял закон «О признании утратившим силу конституционного закона «О первом президенте РК». Документ лишил Назарбаева ряда привилегий, в том числе статуса Елбасы. Позже он лишился статуса главы высшего попечительского совета названных в его честь таких организаций образования, как «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».