Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Сентября
+20...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.47 KZT
  • €1 = 503.51 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Какие привилегии остались у экс-президента Назарбаева, рассказали в Минюсте

Просмотров:280 Опубликовано: Сегодня, 19:28
Какие привилегии остались у экс-президента Назарбаева, рассказали в Минюсте
фото: kz.kursiv
Министр юстиции Азамат Ескараев рассказал, какие привилегии остались у экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Что произошло. На брифинге в СЦК у министра поинтересовались, можно ли считать, что процесс «вычеркивания» Назарбаева из всех законов завершился и какие привилегии остались у экс-президента.

«Я не усматриваю какую-нибудь подоплеку. Это обычный законотворческий процесс, поскольку это вытекает из закона, принятого в январе, и в каких-то позициях эта работа продолжалась.


Что касается привилегий, у нас конституционный закон о президенте предусматривает соответствующие гарантии для экс-президента. Там предусмотрены гарантии по предоставлению жилья, по транспорту. Это в законе четко прописано», — ответил министр.


Контекст. В январе парламент принял закон «О признании утратившим силу конституционного закона «О первом президенте РК». Документ лишил Назарбаева ряда привилегий, в том числе статуса Елбасы. Позже он лишился статуса главы высшего попечительского совета названных в его честь таких организаций образования, как «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».

Какие привилегии остались у Назарбаева. Конституция РК гарантирует экс-президентам страны пенсию, квартиру, государственную дачу, персональный автомобиль, бесплатный проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. В Основном законе написано, что «экс-президент не может нести ответственность за действия, связанные с исполнением им полномочий президента, за исключением случаев совершения государственной измены».


Источник: kz.kursiv
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 21:25
Мне особенно понравилось: В Основном законе написано, что «экс-президент не может нести ответственность за действия, связанные с исполнением им полномочий президента, за исключением случаев совершения государственной измены».
А, например" расцвет коррупции в стране, массовый вывоз денег за рубеж (что нельзя сделать без нац. банка), офшоры и т.п. это же мелочь, это же не госизмена.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 21:17
Наверное у экс-президента денег мало еще и привилегии нужны?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика