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Более 60 процентов казахстанских школьников считают безграмотными: исследование

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:29
Более 60 процентов казахстанских школьников считают безграмотными: исследование
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
64,2 процента детей, обучающихся в государственных школах Казахстана, считают функционально безграмотными, тогда как набор учащихся в НИШ менее прогрессивный, заявили эксперты Всемирного банка в новом отчете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В новом отчете ВБ "Казахстан: Усиление государственных финансов для достижения инклюзивного и устойчивого к воздействиям роста" эксперты банка высказались об образовании в Казахстане.

"В то время как у учащихся НИШ значительно ниже уровень функциональной неграмотности (шесть процентов), чем в среднем в Организации экономического сотрудничества и развития (22,6 процента), 64,2 процента детей в обычных государственных школах Казахстана являются функционально безграмотными. Набор учащихся в НИШ менее прогрессивный, так как социально-экономическое положение большинства из них лучше, чем у детей в обычных школах", - говорится в отчете ВБ.


В представленном отчете говорится: чтобы система была более справедливой, в недавно внедренную формулу финансирования необходимо включить компонент справедливости. Это необходимо, чтобы финансово поддержать обучение учащихся из неблагополучных групп, тех, кто нуждается в дополнительных ресурсах и педагогической поддержке, добавили во Всемирном Банке.

Также отмечается о необходимости пересмотра оценки непрерывной поддержки системы НИШ за счет бюджетных средств.

"В 2000-2018 годах расходы Казахстана на образование составляли 2,3- 3,9 процента ВВП, что ниже, чем странах с уровнем доходов выше среднего. В то же время в 2018 году Казахстан в четыре раза больше тратил в расчете на учащегося Назарбаев интеллектуальных школ (НИШ), численность которых составляет всего лишь 0,4 процента всех учащихся средних школ. В настоящее время примерно две трети учащихся плохо подготовлены, чтобы успешно функционировать в современном мире. Учащиеся в Атырау в среднем отстают на четыре года от своих сверстников в НИШ", - говорится в отчете.


Источник: Tengrinews.kz
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