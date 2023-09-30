"Заставляют выплачивать кредит": алматинец покончил с жизнью после обмана мошенников

"Отойдя от шока от произошедшего, мой брат сразу же написал на горячую линию банка о произошедшем и попросил помощи (о чем свидетельствует переписка с сотрудниками банка). Также он написал заявление в РОВД Наурызбайского района, заявление приняли, но в заявлении указана неверная сумма кредита. Якобы мой брат отправил только 1 миллион мошенникам, что на самом деле не соответствует действительности. Мой брат, не найдя выход из сложившейся ситуации, покончил жизнь самоубийством", - рассказала сестра погибшего Татьяна.

"В настоящее время роли каждого из них в мошеннической схеме устанавливаются следственным путем. Основной фигурант – гражданин М. - в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания ДП. Вместе с тем сообщаем, что выявлен еще один аналогичный преступный эпизод. Оба уголовных дела соединены в одно производство", - сообщили в полиции.

Житель Алматы после обмана телефонных мошенников и взятого кредита совершил суицид. Родственников заставляют выплачивать эту задолженность, передает корреспондент Tengrinews.kz.Читательница обратилась в редакцию с просьбой о помощи в тяжелой ситуации. Она рассказала, что ее брат 14 июля стал жертвой телефонных мошенников. К нему позвонили якобы сотрудники банка и заявили, что на него обманным путем оформлен кредит и чтобы закрыть его он должен оформить другой кредит в банке на сумму 4,3 миллиона тенге и перевести деньги на счет "сотрудников банка". Мужчина так и сделал, после чего его личные данные были украдены и на него оформили еще несколько кредитов.По словам женщины, пообщавшись с адвокатом и полицией, они поняли, что кредит в качестве наследницы должна выплачивать его мать. При этом мать погибшего не работает, и семья не знает, как покрыть такой долг. По словам читательницы, полиция и прокуратура не предпринимают решительных действий по расследованию дела о мошенничестве и доведении до самоубийства ее брата, а на семье продолжает висеть взятый им после обмана кредит. Женщина даже написала в Генеральную прокуратуру.В прокуратуре нам сообщили, что ситуацию по расследованию этого дела комментирует полиция. В пресс-службе департамента полиции Алматы в свою очередь сообщили, что головное дело по заявлению гражданина Т. зарегистрировано и расследуется управлением полиции Наурызбайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Полиции удалось установить личности возможных участников мошенничества.По факту смерти подавшего заявление о мошенничестве гражданина также зарегистрировано и расследуется дело по части 1 статьи 105 "Доведение лица до самоубийства".