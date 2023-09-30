Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Сентября
+19...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.47 KZT
  • €1 = 503.51 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Заставляют выплачивать кредит": алматинец покончил с жизнью после обмана мошенников

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 12:14
"Заставляют выплачивать кредит": алматинец покончил с жизнью после обмана мошенников
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Житель Алматы после обмана телефонных мошенников и взятого кредита совершил суицид. Родственников заставляют выплачивать эту задолженность, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Читательница обратилась в редакцию с просьбой о помощи в тяжелой ситуации. Она рассказала, что ее брат 14 июля стал жертвой телефонных мошенников. К нему позвонили якобы сотрудники банка и заявили, что на него обманным путем оформлен кредит и чтобы закрыть его он должен оформить другой кредит в банке на сумму 4,3 миллиона тенге и перевести деньги на счет "сотрудников банка". Мужчина так и сделал, после чего его личные данные были украдены и на него оформили еще несколько кредитов.

"Отойдя от шока от произошедшего, мой брат сразу же написал на горячую линию банка о произошедшем и попросил помощи (о чем свидетельствует переписка с сотрудниками банка). Также он написал заявление в РОВД Наурызбайского района, заявление приняли, но в заявлении указана неверная сумма кредита. Якобы мой брат отправил только 1 миллион мошенникам, что на самом деле не соответствует действительности. Мой брат, не найдя выход из сложившейся ситуации, покончил жизнь самоубийством", - рассказала сестра погибшего Татьяна.


По словам женщины, пообщавшись с адвокатом и полицией, они поняли, что кредит в качестве наследницы должна выплачивать его мать. При этом мать погибшего не работает, и семья не знает, как покрыть такой долг. По словам читательницы, полиция и прокуратура не предпринимают решительных действий по расследованию дела о мошенничестве и доведении до самоубийства ее брата, а на семье продолжает висеть взятый им после обмана кредит. Женщина даже написала в Генеральную прокуратуру.

В прокуратуре нам сообщили, что ситуацию по расследованию этого дела комментирует полиция. В пресс-службе департамента полиции Алматы в свою очередь сообщили, что головное дело по заявлению гражданина Т. зарегистрировано и расследуется управлением полиции Наурызбайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Полиции удалось установить личности возможных участников мошенничества.

"В настоящее время роли каждого из них в мошеннической схеме устанавливаются следственным путем. Основной фигурант – гражданин М. - в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания ДП. Вместе с тем сообщаем, что выявлен еще один аналогичный преступный эпизод. Оба уголовных дела соединены в одно производство", - сообщили в полиции.


По факту смерти подавшего заявление о мошенничестве гражданина также зарегистрировано и расследуется дело по части 1 статьи 105 "Доведение лица до самоубийства".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика