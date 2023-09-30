"Я не доволен, работа проделана некачественно". Видео с акимом Атырау набрало более 100 тысяч просмотров

В сети набирает популярность пост акима города Атырау Шакира Кейкина о проделанном им мониторинге по укладке тротуаров в нескольких микрорайонах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AtyrauPress."Я вместе с подрядными компаниями и с руководителями ответственных отделов за данные участки, провел мониторинг по незавершенным работам по прокладке тротуаров в микрорайонах Нурсая, Жумыскер, а также по улице Курмангазы и остался не доволен.Работа проделана совершенно некачественно. Я поручил срочно устранить все недочеты. В противном случае акимат не примет эти работы. В некоторых местах работа будет приостановлена и потребуется начать все заново. Впереди у нас дожди, снег, поэтому мною поручено отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог усилить работу в этом направлении", - написал Шакир Кейкин.По данным пресс-службы городского акимата, публикация набрала более 100 тысяч просмотров и стала самым популярным среди подписчиков градоначальника."Оно и понятно, ведь горожан на сегодня волнует больше всего состояние автодорог и тротуаров. Их качество действительно не выдерживает никакой критики", - отмечает издание.