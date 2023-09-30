«Учебные стрельбы проводились в соответствии с планом боевой подготовки на полигоне «Айша-Биби» с военнослужащими воинской части Национальной гвардии. В результате нарушения мер безопасности три офицера получили легкие ранения ног. Военнослужащие госпитализированы в лечебное учреждение города Тараза. В настоящее время состояние удовлетворительное, жизненно-важные органы не задеты», - рассказали в пресс-службе Нацгвардии в субботу.

Тараз. 30 сентября. КазТАГ – Три офицера Нацгвардии получили ранения во время учений в Жамбылской области, сообщает портал Orda.Как отмечается, инцидент произошел 25 сентября.Также уточняется, что ранения получили два командира первой и третьей рот и старший лейтенант. У всех травмы ног, предположительно, от взорвавшейся гранаты. Но официально причины травм не сообщаются. В Нацгвардии заверили: причины и обстоятельства выясняются.