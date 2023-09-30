Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Сентября
+19...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.47 KZT
  • €1 = 503.51 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Три офицера Нацгвардии получили ранения во время учений в Жамбылской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:42
Три офицера Нацгвардии получили ранения во время учений в Жамбылской области
фото: Пресс-служба министерства обороны
Тараз. 30 сентября. КазТАГ – Три офицера Нацгвардии получили ранения во время учений в Жамбылской области, сообщает портал Orda.

«Учебные стрельбы проводились в соответствии с планом боевой подготовки на полигоне «Айша-Биби» с военнослужащими воинской части Национальной гвардии. В результате нарушения мер безопасности три офицера получили легкие ранения ног. Военнослужащие госпитализированы в лечебное учреждение города Тараза. В настоящее время состояние удовлетворительное, жизненно-важные органы не задеты», - рассказали в пресс-службе Нацгвардии в субботу.


Как отмечается, инцидент произошел 25 сентября.

Также уточняется, что ранения получили два командира первой и третьей рот и старший лейтенант. У всех травмы ног, предположительно, от взорвавшейся гранаты. Но официально причины травм не сообщаются. В Нацгвардии заверили: причины и обстоятельства выясняются.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика