Сколько денег тратит Казахстан из-за разбирательств по делу Стати, спросили министра

"Я сразу могу опровергнуть эту информацию, ни о каком миллиарде долларов на расходы (речи) нет. Это недостоверная информация. Со своей стороны могу сказать, что эти расходы у нас. Дело Стати для нас не огромное - не нужно его раздувать. Это обычный арбитражный спор, можно сказать, рядовое дело. У нас таких много дел", - ответил министр.

"Что касается перспектив, мы проводим работу и в порядке уголовного преследования, по ряду юрисдикций. Само дело, как вы понимаете, по многим юрисдикциям, по многим странам, оно затянулось в США, в странах Европы, поэтому мы по всем этим юрисдикциям работаем. В уголовном порядке в некоторых странах пытаемся его преследовать. Мы работаем в этом плане. О результатах не можем пока говорить вам сейчас", - сказал министр.

Министра юстиции Азамата Ескараева спросили, сколько средств тратит Казахстан в связи с проходящими за рубежом судебными разбирательства по делу бизнесмена Стати, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге в СЦК журналисты спросили министра, правда ли, что Казахстан за годы судов с бизнесменом потратил миллиард долларов.Он отметил, что расходы, связанные с разбирательством по делу Стати, каждый год закладываются в бюджете.