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Педагог отшлепал студента в "воспитательных целях": в Минпросвещении сделали заявление

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 18:31
Педагог отшлепал студента в "воспитательных целях": в Минпросвещении сделали заявление
Кадр из видео
В Министерстве просвещения сделали заявление касательно факта рукоприкладства педагога Павлодарской области к студенту колледжа, передает Tengrinews.kz.

Как подчеркнули в ведомстве, Комитет по охране прав детей считает неприемлемым применение подобных методов воспитания к учащимся.

"Образовательные учреждения должны быть местом безопасного и доверительного обучения детей. Право на образование и безопасность детей должны быть наивысшим приоритетом в любом обществе. Данное поведение педагога противоречит всем указанным нормам. В настоящее время учитель, допустивший подобное поведение, уволен", - говорится в сообщении.


Комитет по охране прав детей следит за соблюдением прав и безопасности детей в образовательных учреждениях и принимает меры по защите их интересов, добавили в ведомстве.

Напомним, в Павлодаре в одном из колледжей преподаватель избил студента в "воспитательных целях". Видео избиения несовершеннолетнего опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что действие происходит в учебной аудитории. Мужчина несколько раз сильно ударил по ягодицам студента предметом, похожим на палку.



Источник: Tengrinews.kz
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