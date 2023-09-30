Педагог отшлепал студента в "воспитательных целях": в Минпросвещении сделали заявление

"Образовательные учреждения должны быть местом безопасного и доверительного обучения детей. Право на образование и безопасность детей должны быть наивысшим приоритетом в любом обществе. Данное поведение педагога противоречит всем указанным нормам. В настоящее время учитель, допустивший подобное поведение, уволен", - говорится в сообщении.

В Министерстве просвещения сделали заявление касательно факта рукоприкладства педагога Павлодарской области к студенту колледжа, передает Tengrinews.kz.Как подчеркнули в ведомстве, Комитет по охране прав детей считает неприемлемым применение подобных методов воспитания к учащимся.Комитет по охране прав детей следит за соблюдением прав и безопасности детей в образовательных учреждениях и принимает меры по защите их интересов, добавили в ведомстве.Напомним, в Павлодаре в одном из колледжей преподаватель избил студента в "воспитательных целях". Видео избиения несовершеннолетнего опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что действие происходит в учебной аудитории. Мужчина несколько раз сильно ударил по ягодицам студента предметом, похожим на палку.