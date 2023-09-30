Оставила ребенка в чайхане: актюбинские полицейские нашли женщину

Полицейскими установлена и доставлена в отдел полиции 31-летняя женщина, проживающая в Актобе на съемной квартире.

Актюбинские полицейские нашли женщину, которая оставила своего ребенка в чайхане, передает Tengrinews.kz.Напомним, 29 сентября девушка в чайхане попросила присмотреть за ребенком несколько минут и не вернулась.Сотрудники ювенальной полиции доставили трехнедельную девочку в дом малютки.Как рассказали в департаменте полиции Актюбинской области, женщина пояснила, что встретила знакомых, с которыми распивала спиртные напитки.На нее составлен административный протокол по статье 127 часть 1 КоАП РК. Она поставлена на профилактический учет.