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Что изменится в жизни казахстанцев в октябре

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 08:26
Что изменится в жизни казахстанцев в октябре
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Что изменится в жизни казахстанцев в октябре - в материале Tengrinews.kz.

Выборы акимов

В ноябре в Казахстане пройдут выборы акимов районов и городов областного значения. Выдвижение кандидатов началось 16 сентября и закончится 30 октября. Об этом сообщил член ЦИК Константин Петров.

По информации Центризбиркома, выборы пройдут на следующих территориях:

- область Абай: город Курчатов, Абайский район;
- Акмолинская область: Аккольский, Астраханский, Есильский, Жаксынский, Шортандинский районы;
- Актюбинская область: Иргизский, Хобдинский, Уилский районы;
- Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;
- Атырауская область: Исатайский, Кзылкогинский районы;
- Восточно-Казахстанская область: Алтайский, Глубоковский районы;
- Жамбылская область: Жуалынский, район имени Турара Рыскулова;
- область Жетысу: Кербулакский, Сарканский районы;
- Западно-Казахстанская область: Бокейординский, Каратобинский, Таскалинский районы;
- Карагандинская область: город Приозерск, Актогайский, Осакаровский районы;
- Костанайская область: город Рудный, Алтынсаринский, Денисовский,
Карабалыкский, Федоровский районы;
- Кызылординская область: Сырдарьинский, Шиелийский районы;
- Мангистауская область: Бейнеуский район;
- Павлодарская область: Актогайский, Железинский, Щербактинский районы;
- Северо-Казахстанская область: Есильский, Мамлютский, Тимирязевский районы;
- Туркестанская область: Байдибекский, Мактааральский, Сузакский, Шардаринский районы;
область Улытау: Улытауский район.

Поручение Токаева

12 сентября в Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с представителями отечественного бизнеса.

Глава государства обратился к прокурорам, омбудсменам и Администрации Президента и дал месячный срок для конкретных предложений.

"Бороться с преступлениями, в том числе экономическими, нужно исключительно законными методами. Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, подрывают доверие людей к моим инициативам", - сказал он.


Глава государства заявил о необходимости создать сбалансированный механизм контроля.

"Ранее я выдвинул инициативу - за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников надзорного органа. Однако серьезных результатов в данном вопросе все еще нет. Администрация Президента совместно с Генеральной прокуратурой и бизнес-омбудсменом в месячный срок должна внести соответствующие предложения", - обратился Касым-Жомарт Токаев.

Новые рейсы

Air Astana открыла продажу билетов в Джидду. Авиакомпания начала продажу билетов в город Джидда в Саудовской Аравии. Прямые рейсы стартуют 1 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю, а с декабря добавится еще одна частота.
Налоги

2 октября 2023 года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год.

Плательщиками налога на имущество являются физические лица, имеющие на праве собственности:

- жилища;
- здания;
- дачные постройки;
- гаражи;
- парковочные места;
- земельные участки;
и иные строения, сооружения, помещения (в том числе кладовки, находящиеся в многоквартирных жилых домах и используемые в личных целях, холодные пристройки, хозяйственные (служебные) постройки, цокольные этажи, подвалы жилищ).

Новый праздник

В октябре у жителей Казахстана будет 10 выходных дней. 25 октября казахстанцы будут отмечать, возвращенный День Республики. Никаких переносов выходных не планируется, поскольку праздник выпадает на среду. Но в результате рабочая неделя станет короче.

При пятидневной рабочей неделе:

23, 24 октября рабочие дни, 25 октября - выходной, 26, 27 октября года рабочие дни.

При шестидневной рабочей неделе:

23, 24 октября рабочие дни, 25 октября - выходной, 26, 27 и 28 октября рабочие дни.

Что изменится в жизни казахстанцев в октябре


Погода

В первые 10 дней ожидаются дожди с грозами. Лишь в отдельные дни будут теплые и ясные дни. Температура воздуха ожидается:

- на западе страны ночью от +3+8 градусов до +7+12 градусов, днем основной фон +20+27 градусов;
- на юго-западе ночью от +7+15 градусов до +12+17 градусов, днем от +22+27 градусов до +24+29 градусов;
- на севере, северо-западе, в центре, на востоке республики ночью от 0,+7 градусов, в отдельных районах заморозки от 3 градусов до +5+12 градусов, днем от +10+15 градусов до +17+22 градусов;
- на юге страны основной фон ночью +5+13 градусов, днем повышение от +20+25 градусов до +25+30 градусов;
- на юго-востоке ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13 градусов до +3+9 градусов, днем от +18+25 градусов до +13+21 градусов, в горных районах ночью от 0,-5 градусов до 0,+5 градусов, днем от +5+10 градусов до +10+15 градусов.

В конце декады прогнозируется понижение дневных температур воздуха:

в северной половине до +8+13 градусов, в южных регионах до +17+25 градусов,
в юго-восточных регионах, напротив, потеплеет до +22+27 градусов.
В середине месяца ожидается малооблачная погода и повышение температурного фона.

Очередная волна похолодания придет в конце месяца: прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег, туманы и гололеды, порывистый ветер.

Температура воздуха понизится:

- в западных регионах ночью до -5-10 градусов, днем от +15+20 градусов до +3+8 градусов;
- в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от 0,+5 градусов до -7-12 градусов, днем от +11+16 градусов до -3-8 градусов;
- на юге, юго-востоке РК ночью от +7+12 градусов до -2-7 градусов, днем от +18+23 градусов до +5+10 градусов.


Источник: Tengrinews.kz
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