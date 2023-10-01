"Бороться с преступлениями, в том числе экономическими, нужно исключительно законными методами. Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, подрывают доверие людей к моим инициативам", - сказал он.

Что изменится в жизни казахстанцев в октябре - в материале Tengrinews.kz.В ноябре в Казахстане пройдут выборы акимов районов и городов областного значения. Выдвижение кандидатов началось 16 сентября и закончится 30 октября. Об этом сообщил член ЦИК Константин Петров.По информации Центризбиркома, выборы пройдут на следующих территориях:- область Абай: город Курчатов, Абайский район;- Акмолинская область: Аккольский, Астраханский, Есильский, Жаксынский, Шортандинский районы;- Актюбинская область: Иргизский, Хобдинский, Уилский районы;- Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;- Атырауская область: Исатайский, Кзылкогинский районы;- Восточно-Казахстанская область: Алтайский, Глубоковский районы;- Жамбылская область: Жуалынский, район имени Турара Рыскулова;- область Жетысу: Кербулакский, Сарканский районы;- Западно-Казахстанская область: Бокейординский, Каратобинский, Таскалинский районы;- Карагандинская область: город Приозерск, Актогайский, Осакаровский районы;- Костанайская область: город Рудный, Алтынсаринский, Денисовский,Карабалыкский, Федоровский районы;- Кызылординская область: Сырдарьинский, Шиелийский районы;- Мангистауская область: Бейнеуский район;- Павлодарская область: Актогайский, Железинский, Щербактинский районы;- Северо-Казахстанская область: Есильский, Мамлютский, Тимирязевский районы;- Туркестанская область: Байдибекский, Мактааральский, Сузакский, Шардаринский районы;область Улытау: Улытауский район.12 сентября в Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с представителями отечественного бизнеса.Глава государства обратился к прокурорам, омбудсменам и Администрации Президента и дал месячный срок для конкретных предложений.Глава государства заявил о необходимости создать сбалансированный механизм контроля."Ранее я выдвинул инициативу - за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников надзорного органа. 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Но в результате рабочая неделя станет короче.При пятидневной рабочей неделе:23, 24 октября рабочие дни, 25 октября - выходной, 26, 27 октября года рабочие дни.При шестидневной рабочей неделе:23, 24 октября рабочие дни, 25 октября - выходной, 26, 27 и 28 октября рабочие дни.В первые 10 дней ожидаются дожди с грозами. Лишь в отдельные дни будут теплые и ясные дни. Температура воздуха ожидается:- на западе страны ночью от +3+8 градусов до +7+12 градусов, днем основной фон +20+27 градусов;- на юго-западе ночью от +7+15 градусов до +12+17 градусов, днем от +22+27 градусов до +24+29 градусов;- на севере, северо-западе, в центре, на востоке республики ночью от 0,+7 градусов, в отдельных районах заморозки от 3 градусов до +5+12 градусов, днем от +10+15 градусов до +17+22 градусов;- на юге страны основной фон ночью +5+13 градусов, днем повышение от +20+25 градусов до +25+30 градусов;- на юго-востоке ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13 градусов до +3+9 градусов, днем от +18+25 градусов до +13+21 градусов, в горных районах ночью от 0,-5 градусов до 0,+5 градусов, днем от +5+10 градусов до +10+15 градусов.В конце декады прогнозируется понижение дневных температур воздуха:в северной половине до +8+13 градусов, в южных регионах до +17+25 градусов,в юго-восточных регионах, напротив, потеплеет до +22+27 градусов.В середине месяца ожидается малооблачная погода и повышение температурного фона.Очередная волна похолодания придет в конце месяца: прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег, туманы и гололеды, порывистый ветер.Температура воздуха понизится:- в западных регионах ночью до -5-10 градусов, днем от +15+20 градусов до +3+8 градусов;- в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от 0,+5 градусов до -7-12 градусов, днем от +11+16 градусов до -3-8 градусов;- на юге, юго-востоке РК ночью от +7+12 градусов до -2-7 градусов, днем от +18+23 градусов до +5+10 градусов.