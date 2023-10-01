Плановые работы на Атырауском НПЗ. Сколько бензина и дизеля выпустят в октябре

"Общая трудоемкость плановых работ более 1 миллиона человеко-час. В остановочный период запланировано замена катализаторов реакторного оборудования", - говорится в заявлении.

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы (ППР), передает Tengrinews.kz.Планово-предупредительные работы на АНПЗ начались сегодня, 1 октября. Для этого планируется мобилизовать 1 600 человек, а также 116 единиц специальной техники для проведения комплекса мероприятий по техническому освидетельствованию, ревизии, экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов.Накопленный запас нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарах завода составит: автобензин - 36 тысяч тонн, дизельное топливо – 32 тысяч тонн, авиатопливо – 7,4 тысяч тонн. Кроме того, в октябре запланирована выработка дополнительных 16 тысяч тонн автобензина и 28 тысяч тонн дизельного топлива.Как указывается, выход предприятия на стабильный режим планируется осуществить до первой декады ноября 2023 года.Напомним, 3 июля Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился из-за аварии, которая случилась на тепловой электрической станции МАЭК. В настоящее время завод работает в штатном режиме.