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Mercedes врезался в дерево в Уральске: погибли два человека

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Mercedes врезался в дерево в Уральске: погибли два человека
Фото: Zakon.kz
Авария произошла в ночь на 30 сентября на дороге в пригородном поселке Деркул. В результате ДТП погибли водитель и пассажир, еще одного человека госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

В поселке Деркул по улице Даля произошла авария, где 29-летний водитель Mercedes не справился с управлением автомобилем и врезался в дерево. Об этом пишет Мой город со ссылкой на департамент полиции Западно-Казахстанской области.

От полученных травм на месте скончался водитель и его 59-летний пассажир.

"Еще одного пассажира 33 лет доставили на обследование в областную больницу. Автомобиль водворили на специальную стоянку", – рассказали в пресс-службе ДП ЗКО.


Полицейские завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения".

Ранее стало известно, что в Карагандинской области при совершении учебно-тренировочного полета разбился двухместный самолет. Погибшими оказались командир ВС и курсант военного института.


Источник: zakon.kz
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