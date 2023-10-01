Mercedes врезался в дерево в Уральске: погибли два человека

"Еще одного пассажира 33 лет доставили на обследование в областную больницу. Автомобиль водворили на специальную стоянку", – рассказали в пресс-службе ДП ЗКО.

Авария произошла в ночь на 30 сентября на дороге в пригородном поселке Деркул. В результате ДТП погибли водитель и пассажир, еще одного человека госпитализировали, сообщает Zakon.kz.В поселке Деркул по улице Даля произошла авария, где 29-летний водитель Mercedes не справился с управлением автомобилем и врезался в дерево. Об этом пишет Мой город со ссылкой на департамент полиции Западно-Казахстанской области.От полученных травм на месте скончался водитель и его 59-летний пассажир.Полицейские завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения".Ранее стало известно, что в Карагандинской области при совершении учебно-тренировочного полета разбился двухместный самолет. Погибшими оказались командир ВС и курсант военного института.