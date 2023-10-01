В полиции отреагировали на инцидент в мечети Алматинской области

"Проверкой установлено, что данное происшествие, показанное в видеофрагменте, произошло 27.06.2023 года в мечети, расположенной в с. Шелек. Во время молитвы гражданин Е 1978 года рождения левой рукой ударил 3-летнего ребенка", - сообщил начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов.

"В настоящее время полицией проводятся все необходимые проверки для принятия всестороннего, полного и объективного решения. С гражданином Е при присутствии родителей ребенка, жителей села и работников местных исполнительных органов проведена беседа профилактического характера, где имам попросил прощения", - дополнил полковник Аленов.

В полиции отреагировали на инцидент, где имам одной из мечетей в селе Шелек Алматинской области во время чтения намаза ударил бегавшего в помещении ребенка, передает Tengrinews.kz.В полиции отметили, что во время инцидента присутствовал отец ребенка, который отказался писать заявление, и друг к другу претензии не имеют.В свою очередь, данный инцидент был рассмотрен в духовном управлении мусульман Алматинской области и имам привлечен к дисциплинарной ответственности за поступок.Ранее имам одной из мечетей в селе Шелек Алматинской области во время чтения намаза ударил бегавшего в помещении ребенка. Видео инцидента, снятое камерой наблюдения, опубликовала журналист и блогер Сандугаш Дуйсенова.