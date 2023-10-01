Наглядно объяснил силу тока: полиция возбудила дело в отношении педагога в Павлодаре

«Установлено, что 29 сентября на уроке энергоснабжения, педагог, объясняя тему о силе тока, наглядно показал на учащемся. В отношении 55-летнего преподавателя за нанесение побоев возбуждено административное производство, материал направлен в суд», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области в воскресенье.

Павлодар. 1 октября. КазТАГ – Полиция возбудила дело в отношении педагога, который причинил физическую боль учащемуся во время урока энергоснабжения в Павлодаре, передает КазТАГ.Кроме того, в отношении руководителя колледжа материал направлен в уполномоченный орган - Департамент по обеспечению качества в сфере образования за несообщение противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего в полицию.Ранее в социальной сети появилось видео воспитания ученика в монтажном колледже Павлодара с подписью: «Учитель колледжа избивал своих учеников». На нем видно, как мужчина каким-то предметом, похожим на палку, с силой бьет подростка ниже поясницы.Директор монтажного колледжа Ренат Дуйсекенов отметил, что администрация вышла на связь с этим учеником и его родителям, принесла свои извинения за поведение педагога. Между тем, педагога уволили.