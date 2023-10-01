Шестилетний спортсмен из Атырау погиб в Алматы

Трагедия произошла 30 сентября в результате несчастного случая. По информации из неофициальных источников, группа детей вместе с тренером частного спортивного клуба приехали из Атырау в Алматы для участия в международном турнире ARLAN GRIP KUZ OPEN (AIGA) по такому виду спортивных единоборств, как Грэпплинг AIGA.

Воспитанник частного спортклуба из Атырау погиб в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATPress.kz.Утром 30 сентября тренер спортклуба "Байқоңыр" сопровождал на соревнования подростков в возрасте 12-14 лет.В месте проживания атырауских спортсменов оставалась группа детей. Пятеро из них отпросились в магазин, среди них был шестилетний мальчик, с которым произошел несчастный случай, в результате которого он погиб.Также выяснилось, что частный спортивный клуб находится в микрорайоне Жумыскер. О произошедшем ЧП были оповещены правоохранительные органы в Алматы, проводятся следственные действия. Подробности выясняются.