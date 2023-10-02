"Создание нового порядка". Чего ждут эксперты от изменений Налогового кодекса

"Действительно, созданный досудебный порядок урегулирования споров, целью которого является диалог налогового органа и налогоплательщика по выявленным нарушениям или спорным вопросам, на практике нередко является монологом налогоплательщика и формальной процедурой инициирования внеплановой тематической проверки так же, как и предварительный акт проверки. В результате налогоплательщики вынуждены оспаривать дополнительные начисления налогов во всех судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда", - указал Сосновский.

"Нередко налогоплательщику приходится параллельно участвовать в двух и даже в трех судах по одним и тем же вопросам: оспаривание уведомления по результатам налоговой проверки в административном суде, недействительность сделок и недействительность счетов-фактур в гражданских судах", - отметил партнер KPMG.



"В качестве примера можно привести продолжающийся спор по объекту обложения роялти. Правоприменительная практика, которую сформировали налоговые органы, не только противоречит международной практике и нарушает порядок применения международных договоров, но и сдерживает развитие информационных технологий. Уплата бизнесом данного налога влечет удорожание инвестиционных проектов и стоимости конечных товаров и услуг и, как следствие, их неконкурентоспособность на внешних рынках фактически приводит к обнулению экспортного потенциала", - пояснил эксперт.



"Поэтому Президент справедливо отметил, что сложность налогового законодательства отражается на бизнесе, и подчеркнул, что платить налоги должно быть выгоднее и проще, чем уклоняться от них и рисковать.

Надеемся, что новый Налоговый кодекс упростит порядок расчета и уплаты налогов для субъектов малого предпринимательства, которые в свою очередь позволят использовать существующие или новые недорогие ИТ-решения для учета, расчета и уплаты налогов самостоятельно", - сказал Сосновский.

"Считаю, что именно сложившаяся практика налогового контроля негативно влияет на решения внутренних и внешних инвесторов по реализации проектов при достаточно благоприятных для развития бизнеса ставках налогов в нашей стране.

Поэтому требуется не просто совершенствование налогового администрирования, требуется реконструкция существующего порядка или создание нового, который позволит обеспечить смену парадигмы взаимоотношений между фискальными органами и бизнесом с "налогоплательщик-неплательщик" на партнерскую модель сотрудничества", - заключил консультант.

Какие проблемы бизнеса решит новый Налоговый кодекс, рассказал экспертПартнер KPMG, налоговый и юридический консультант Вячеслав Сосновский рассказал, чего стоит ждать от масштабных поправок в Налоговый кодекс Казахстана, которые сейчас готовят в правительстве, передает Tengrinews.kz.Сосновский заметил, что ежегодно Президент в своем Послании поднимает вопросы совершенствования налогообложения. В 2022 году Президент поручил разработать новый Налоговый кодекс, работа над которым продолжается и в настоящее время.Острые вопросы налогообложения, как отметил эксперт, также были озвучены на последней встрече Президента с представителями бизнес-сообщества страны.Президент тогда обратил внимание, что фактически на суды возложили функцию по проверке правильности исчисления налогов.По его словам, сейчас фактически решения судов первой и второй инстанций не являются индикатором перспективы спора и точку в споре ставит только Верховный суд. Таким образом, спор может продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет, и все участники процесса вынуждены нести издержки: и налогоплательщики, и бюджет.По его словам, нередки случаи выставления уведомлений на основе ошибочно полученной информации или "новой" или даже "креативной" интерпретации статей Налогового кодекса, и, как результат, начинается последующее инициирование внеплановой тематической проверки.Подтверждением, по его словам, служит медленное развитие ИТ-индустрии в нашей стране, отток программистов в другие юрисдикции, где стоимость приобретения высокотехнологичного импортного оборудования, приобретения и поддержки программного обеспечения для создания ИТ-продуктов ниже, а значит, и стоимость ИТ-продуктов и услуг конкурентноспособная вследствие отсутствия дополнительных налогов и сборов со стороны государства.Помимо этого, эксперт ожидает, что новый Налоговый кодекс:- существенно упростит отчетность для субъектов малого предпринимательства;- усовершенствует систему управления рисками и не будет предусматривать "конфиденциальные" критерии риска.Главное, по его словам, чтобы новый Налоговый кодекс был написан в том числе с учетом существующей практики разрешения налоговых споров.Напомним, Министерство национальной экономики выпустило консультативный документ к проекту нового Налогового кодекса. Вот основные тезисы:- постепенно поднять НДС с 12 до 16 процентов;- для ряда отраслей поднять подоходный налог, как пояснили в Desht, их источники сообщают о росте с 20 до 35 процентов;- ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с граждан.