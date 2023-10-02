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На западе Казахстана растёт число случаев заболевания описторхозом – он передаётся через рыбу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:59
На западе Казахстана растёт число случаев заболевания описторхозом – он передаётся через рыбу
Иллюстративное фото
Основным источником является рыба семейства карповых, обитающая в реках.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что с начала года зарегистрировали 113 случаев заболевания описторхозом. Отмечается рост на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Мой Город".
Описторхоз – это паразитарное заболевание, передающееся через рыбу. Возможная причина роста заболеваемости – покупка рыбы в неустановленных местах торговли, при несоблюдении правил личной гигиены и термической обработки продукции, пояснили врачи.

Основными симптомами описторхоза являются:

- сыпь на лице и теле;
- повышение температуры тела до 37-38 градусов, которое длится до четырёх недель;
- головные боли, длящиеся до двух недель;
- нарушение сна, слабость, потливость и потеря аппетита;
- боли в правом боку или лопатке, в мышцах;
- аллергические реакции.

Если болезнь не лечить до конца, это может привести к абсцессу печени, воспалению желчи и сердечным заболеваниям.
Основным источником является рыба семейства карповых, обитающая в реках.

Санврачи рекомендуют:

- не есть сырую, недостаточно солёную, плохо высушенную рыбу семейства карповых;
- строго соблюдать правила личной гигиены во время или после разделки сырой рыбы;
- засаливать рыбу в сильном маринаде в течение 2-3 недель;
- обжаривать рыбу не менее 20 минут.


Источник: informburo.kz
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