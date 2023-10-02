На западе Казахстана растёт число случаев заболевания описторхозом – он передаётся через рыбу

Основным источником является рыба семейства карповых, обитающая в реках.



В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что с начала года зарегистрировали 113 случаев заболевания описторхозом. Отмечается рост на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Мой Город".

Описторхоз – это паразитарное заболевание, передающееся через рыбу. Возможная причина роста заболеваемости – покупка рыбы в неустановленных местах торговли, при несоблюдении правил личной гигиены и термической обработки продукции, пояснили врачи.



Основными симптомами описторхоза являются:



- сыпь на лице и теле;

- повышение температуры тела до 37-38 градусов, которое длится до четырёх недель;

- головные боли, длящиеся до двух недель;

- нарушение сна, слабость, потливость и потеря аппетита;

- боли в правом боку или лопатке, в мышцах;

- аллергические реакции.



Если болезнь не лечить до конца, это может привести к абсцессу печени, воспалению желчи и сердечным заболеваниям.

Основным источником является рыба семейства карповых, обитающая в реках.



Санврачи рекомендуют:



- не есть сырую, недостаточно солёную, плохо высушенную рыбу семейства карповых;

- строго соблюдать правила личной гигиены во время или после разделки сырой рыбы;

- засаливать рыбу в сильном маринаде в течение 2-3 недель;

- обжаривать рыбу не менее 20 минут.

