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Более 230 тысяч казахстанцев исключат из очереди на жилье

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:04
Более 230 тысяч казахстанцев исключат из очереди на жилье
Иллюстративное фото
Некоторые казахстанцы смогут быстрее продвинуться в очереди на получение жилья. Все потому, что из списка исключат не продходящих по критериям кандидатов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, всего из очереди исключат 233 тысячи человек. У некоторых из них уже есть собственное жилье, другие допустили ошибки при подаче документов. На сегодняшний день акиматы уже исключили 10 тысяч человек из списка очередников. Другие казахстанцы продолжают ждать заветную квартиру, некоторые - по десять лет и дольше.

"Порядка 233 тысяч человек потенциально не имеют соответствия и подлежат снятию. На сегодняшний день акиматами начата работа, уже сняли с очереди порядка 10 тысяч человек. Когда кого-то снимают с очереди, соответственно, очередь тех людей, которые стоят позади, двигается вперед, то есть они уже быстрее будут получать жилье", - рассказал эксперт управления комитета Министерства промышленности и строительства Самат Бекжигит.


По данным министерства, за последние 10 лет число очередников на жилье увеличилось в шесть раз. На сегодня в списке числится более 600 тысяч человек. Решить проблему с "неподходящими" очередниками власти хотят с помощью цифровизации.

"Мы хотим всех очередников из местных исполнительных органов передать в "Отбасы банк". Оцифровать, чтобы у каждого очередника был свой личный кабинет и без человеческого фактора он видел, какая у него очередь. Местные жилищные комиссии мы исключаем, потому что были случаи, когда люди были недовольны, что при распределении бывают нарушения", - отметил депутат Мажилиса Лукбек Тумашинов.


Ежегодно государство предоставляет нуждающимся почти 25 тысяч квартир - в аренду и в кредит.

В августе в профильном министерстве (тогда еще МИИР) сообщали, что среди тех, кого могут исключить из очереди на жилье, оказались граждане, у которых уже есть собственное жилье; у кого место прописки не совпадает с регионом, в котором они стоят в очереди; лица без прописки или без гражданства Казахстана; умершие.


Источник: tengrinews.kz
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