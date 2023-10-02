О статусе Алии Назарбаевой по делу "Оператора РОП" сообщили в Генпрокуратуре

Алия Назарбаева не принимала участия в судебном процессе по делу "Оператора РОП", заявили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz, Назарбаеву не допрашивали в суде.
"Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны к различным срокам лишения свободы осуждены Примкулов, Кумаргалиев, Коротенко и Темирбек за хищение денежных средств и злоупотребление должностными полномочиями в ТОО "Оператор РОП".
Назарбаева А. по данному уголовному делу в качестве участника процесса не привлекалась и не допрашивалась", - заявили в Генпрокуратуре.
Ранее заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев ответил на вопрос об уголовном преследовании Алии Назарбаевой. Он заявил, что не видел обращений в Генпрокуратуру, касающихся Назарбаевой.
Напомним, депутат Мажилиса Ерлан Саиров в сентябре заявил, что свидетели указали Алию Назарбаеву конечным бенефициаром "Оператора РОП".
"В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса. Если мы хотим построить справедливое общество в Казахстане, то в подобных ситуациях каждый гражданин должен обращаться в суд и доказывать свою невиновность", - сказал депутат.
Позже депутат Саиров объяснил свое заявление об Алие Назарбаевой и "Операторе РОП". Мажилисмен заверил, что "уже направил письменный запрос в Генеральную прокуратуру и ждет ответа от надзорного органа".
22 сентября судебная коллегия вынесла решение по апелляции по делу "Оператора РОП" - приговор первой инстанции от 3 июля 2023 года остался без изменения. Тогда троих фигурантов дела, включая бывшего вице-министра экологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова, приговорили к 7 годам лишения свободы. Финансовый директор компании получил два года лишения свободы.
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