Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Октября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.47 KZT
  • €1 = 503.51 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

О статусе Алии Назарбаевой по делу "Оператора РОП" сообщили в Генпрокуратуре

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 13:22
О статусе Алии Назарбаевой по делу "Оператора РОП" сообщили в Генпрокуратуре
Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official
Алия Назарбаева не принимала участия в судебном процессе по делу "Оператора РОП", заявили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz, Назарбаеву не допрашивали в суде.

"Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны к различным срокам лишения свободы осуждены Примкулов, Кумаргалиев, Коротенко и Темирбек за хищение денежных средств и злоупотребление должностными полномочиями в ТОО "Оператор РОП".
Назарбаева А. по данному уголовному делу в качестве участника процесса не привлекалась и не допрашивалась", - заявили в Генпрокуратуре.


Ранее заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев ответил на вопрос об уголовном преследовании Алии Назарбаевой. Он заявил, что не видел обращений в Генпрокуратуру, касающихся Назарбаевой.

Напомним, депутат Мажилиса Ерлан Саиров в сентябре заявил, что свидетели указали Алию Назарбаеву конечным бенефициаром "Оператора РОП".

"В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса. Если мы хотим построить справедливое общество в Казахстане, то в подобных ситуациях каждый гражданин должен обращаться в суд и доказывать свою невиновность", - сказал депутат.

Позже депутат Саиров объяснил свое заявление об Алие Назарбаевой и "Операторе РОП". Мажилисмен заверил, что "уже направил письменный запрос в Генеральную прокуратуру и ждет ответа от надзорного органа".

22 сентября судебная коллегия вынесла решение по апелляции по делу "Оператора РОП" - приговор первой инстанции от 3 июля 2023 года остался без изменения. Тогда троих фигурантов дела, включая бывшего вице-министра экологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова, приговорили к 7 годам лишения свободы. Финансовый директор компании получил два года лишения свободы.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика