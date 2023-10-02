О статусе Алии Назарбаевой по делу "Оператора РОП" сообщили в Генпрокуратуре

"Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны к различным срокам лишения свободы осуждены Примкулов, Кумаргалиев, Коротенко и Темирбек за хищение денежных средств и злоупотребление должностными полномочиями в ТОО "Оператор РОП".

Назарбаева А. по данному уголовному делу в качестве участника процесса не привлекалась и не допрашивалась", - заявили в Генпрокуратуре.



"В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса. Если мы хотим построить справедливое общество в Казахстане, то в подобных ситуациях каждый гражданин должен обращаться в суд и доказывать свою невиновность", - сказал депутат.



Алия Назарбаева не принимала участия в судебном процессе по делу "Оператора РОП", заявили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в Генеральной прокуратуре в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz, Назарбаеву не допрашивали в суде.Ранее заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев ответил на вопрос об уголовном преследовании Алии Назарбаевой. Он заявил, что не видел обращений в Генпрокуратуру, касающихся Назарбаевой.Напомним, депутат Мажилиса Ерлан Саиров в сентябре заявил, что свидетели указали Алию Назарбаеву конечным бенефициаром "Оператора РОП".Позже депутат Саиров объяснил свое заявление об Алие Назарбаевой и "Операторе РОП". Мажилисмен заверил, что "уже направил письменный запрос в Генеральную прокуратуру и ждет ответа от надзорного органа".22 сентября судебная коллегия вынесла решение по апелляции по делу "Оператора РОП" - приговор первой инстанции от 3 июля 2023 года остался без изменения. Тогда троих фигурантов дела, включая бывшего вице-министра экологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова, приговорили к 7 годам лишения свободы. Финансовый директор компании получил два года лишения свободы.