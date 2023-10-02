Тенге достиг минимальной годовой отметки по отношению ко всем валютам

За последний месяц тенге утратил в стоимости по отношению ко всем ключевым валютам, первый раз с ноября 2022 года, сообщает El.kz, ссылаясь на Первое кредитное бюро.



Наибольшее уменьшение стоимости тенге произошло относительно доллара США. Официальный курс этой валюты увеличился на 14,78 тенге за месяц, став вторым крупным ростом подряд. Данный рост является самым высоким с июня 2022 года, а текущий курс доллара составляет 474,47 тенге.



Также впервые за восемь месяцев тенге ослабел в отношении рубля, понизив свою стоимость на такой же показатель, на какой увеличивалась в августе — 0,11 тенге. Текущая стоимость российской валюты — 4,88 тенге.



За сентябрь стоимость евро увеличилась на 3,69 тенге, достигнув 503,51 тенге. Таким образом, курс евро повышается уже четвёртый месяц подряд.