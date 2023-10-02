Депутат о визите Токаева в Германию: «Прежде всего Казахстан занимается своими интересами»

«Между странами очень хорошие отношения, это особенно актуально сейчас, когда Казахстану нужны новые технологии и инвестиции. Речь идет о технологиях, которых у нас нет – это зеленая энергетика, энергетика, связанная с водородами и так далее. Во время поездки главы государства в Германию, было озвучено заявление о намерении создания германского консорциума, который будет этим заниматься на сумму 50 млрд долларов, в районе Каспийского моря. Я думаю, это сам по себе уже очень большой проект. Теперь наша задача чтобы правительство эти проекты довело до ума, воплотило в жизнь и монетизировала в конкретные проекты», — сказал он.

«Это были встречи на высшем уровне. Подписаны ряд соглашений и договоров о намерениях, которые в случае их реализации будут создавать новые рабочие места в самых разных отраслях, причем в отраслях не инвестиционных для Казахстана — это сельское хозяйство, технологии и производства. Потому что для остальных стран Казахстан, к сожалению, воспринимается как страна, которая добывает сырье. А в Германии речь шла уже о цикле совершенно другого уровня. Это передел, который будет не просто добывать наше сырье, но и развивать его, делать его в два и три раза дороже в силу его переработки, создавать новый и качественные рабочие места которые потребуют совершенно новые знания, навыков», — пояснил депутат.

«С Германией нас связывают очень хорошие связи, есть очень много совместных комиссий, деловой совет, то есть самые разные форматы сотрудничества, включая парламентское. Я думаю, что это очень важно с точки зрения будущего. Тем более сегодня речь идет о том, что будет продолжаться процесс релокации тех предприятий, которые до сих пор находились в России. Понятно, что это не в ущерб России, это делается в интересах наших граждан и Казахстана. «Диванным экспертам» и комментаторам нужно понять, что Казахстан прежде всего занимается своими интересами и интересами своих граждан и своей экономики. И этот визит надо рассматривать именно с этой точки зрения», — подчеркнул политолог.

«Он очень четко сказал позиции о том, какие нас связывают отношения с Россией — это давние и добрососедские отношения, которые выстраданы и построены на истории и географии, на очень длительном сосуществовании семейных и личных историях. Это никто разорвать не может, это совершенно очевидно. С другой стороны, Казахстан придерживается позиции ООН и тех решений, которые будут приниматься международным сообществом. Это касается границ, их признание и так далее. Соответственно, Казахстан в случае такого пожелания со стороны России и Украины, готов стать инициатором творческих идей и проектов, и предоставить свои площадки для того, чтобы такие переговоры состоялись. Если будет в этом необходимость», — считает Сарым.



«Границы Казахстана и России согласованы и утверждены, они признаны на уровне ООН, уже происходит демаркация. То есть это не просто разграничили, а сейчас идет процесс того, что мы ставим пограничные столбы и заставы, вчерашние договоренности превращаются уже в действующую реальность. Я думаю, что если Россия твердо намерена быть последовательно нашим союзником и сторонникам, то она также будет поступать. По-моему, это было просто пролонгировано и подтверждено», — прокомментировал мажилисмен.

«Мы в эти игры не играем, и играть не собираемся. Поскольку у нас 7,5 тыс тыс километров границы, огромное количество населения, которое ежегодно переходит эти границы, торгует, учится и работает. Мы эти отношения не можем порвать в ущерб никому, даже если мы кому-то сопереживаем. К примеру, Китай наш большой партнер и наш инвестор. Если у него есть проблемы с западом, то почему мы будем разрывать эти отношения? Ведь речь идет не просто о государственных контрактах, а о миллионах людей. Это касается и России», — объяснил политолог.

«Я им всегда говорю, что в Китай у нас ежегодно ездит около 500 тыс человек: кто-то учится, возит какие-то товары и так далее. Если мы их увеличим, скажем, до 2 млн человек, кто-то готов эти 2 млн человек каждый день лечить кормить и так далее? Если мы берем ситуацию с Россией, то это около 20 тыс совместных предприятий, в которых работают живые люди. Есть огромное количество родственных связей или друзья, студенты и т.д. Это миллионы людей. Кто-то готов просто взять и кормить их в течение долгого времени, чтобы можно было сказать, что Россия нам не важна или не интересна? Если этого нет, то мне кажется, нужно заниматься именно тем, что сказал президент, то есть проводить рациональную и прозрачную политику, которая понятна всем», — сказал эксперт.

«При этом в немецких, американских или других СМИ таких публикаций нет. Потому что они прекрасно понимают всю ситуацию. Я сам участвовал в большом количестве переговоров на высшем уровне и видел, что первые руководители стран Запада или того же Китая совершенно спокойно относятся к тому, что мы граничим с Россией и нас связывают многомиллиардные экономические отношения, люди, семьи и так далее. И никто от нас не требует рвать отношения с Россией. Почему мы должны делать это только из-за того, что некоторые Telegram-каналы или сорвиголовы из российского медиапространства рвут на себе рубашки или остатки растительности на голове или других местах», — резюмировал Сарым.

Визит президента Касым-Жомарта Токаева в Германию позволит Казахстану создать ряд производств глубокого передела. По словам мажилисмена Айдоса Сарыма, Германия является одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана с 2019 года.Если проанализировать бизнес-встречи, которые были в Германии, то они отличаются качеством переговоров.С этой точки зрения, визит президента Токаева в Германию является очень важным для казахстанской экономики, считает он.Что касается международной политики и геополитики, по его словам, президент как всегда последователен.Между тем высказывания президента о взаимоотношениях с Россией должны быть восприняты рационально в самой России, отметил он.Он подчеркнул, что Казахстан — очень мирная страна, которая желает жить в сотрудничестве и гармонии со всеми своими соседями, невзирая на то, что некоторые из них сейчас находятся в зоне конфронтации, геополитическом кризисе, налагают на друг друга санкции и так далее.При этом в Казахстане сейчас очень много людей, которые находятся в зоне популизма и предлагают, например, закрыть границу с Китаем или разорвать отношения с Россией, добавил он.Он также отметил, что в российских СМИ сейчас часто появляются публикации о якобы предательстве Казахстана.Напомним, что 28-29 сентября президент Касым-Жомарт Токаев был с визитом в Германии. Здесь он провел переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии, выступил на международном форуме Berlin Global Dialogue и провел серию встреч с представителями делового сообщества Германии.