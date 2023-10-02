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Какие проекты внедряются на Атырауском НПЗ

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 16:53
Какие проекты внедряются на Атырауском НПЗ
Фото: Бейiмбет Амантаев
В Атырау состоялось заседание общественного экологического совета ТОО "АНПЗ". Сначала общественники посетили площадку проекта "Реконструкция механических очистных сооружений". Генеральный директор ТОО "АНПЗ" Мурат Досмуратов рассказал членам общественного совета о том, что в рамках реализации этой фазы продолжаются работы по строительству резервуаров, зданий насосных станций, площадок самопромывных фильтров и флотаторов.

На заседании общественного экологического совета представлен новый экоомбудсмен Артур Шахназарян, а также новые участники совета. Председателем общественного экологического совета единогласно избран профессор Атырауского инженерно-гуманитарного института Махамбет Жексенов.

Представители завода выступили с детальной информацией о ходе реализации модернизации механических очистных сооружений – ликвидации открытого аварийного амбара и о повышении энергетической надежности нефтеперерабатывающего завода. Директор капитального строительства ТОО "АНПЗ" Рулан Ажигалиев пояснил, что после реконструкции производительность механических очистных сооружений будет увеличена в два раза.

"Часть очищенной воды будет повторно использована на нужды завода, это на девять процентов сократит водопотребление из реки Урал. В рамках реконструкции МОС ликвидированы пять открытых бассейнов - источник отвратительных запахов нефтяного шлама. Аварийный амбар закрыт", - сообщил Рулан Ажигалиев. Проект завершат до конца 2023 года.


О мерах по повышению надежности электроснабжения на АНПЗ поставил в известность главный энергетик завода Канат Камбарбеков.

"ТОО "Атырауский НПЗ" имеет в своем составе две схемы электроснабжения - старую и новую части. На данный момент старая часть питается от собственной ТЭЦ АНПЗ мощностью 30 мегаватт и от двух линий Атырауской ТЭЦ. Электроснабжение КПА и КГПН новой части завода осуществляется от ПС "Атырау" АО KEGOC по двум линиям напряжением 220 киловатт. Для потребителей первой категории необходимо наличие двух независимых взаимно резервируемых источников электроснабжения. Однако отсутствие свободных мощностей в Атырауском регионе и перегруженность линий 220 киловольт для передачи электроэнергии с МАЭК и в Западно-Казахстанской области не дают возможности достичь требуемого результата", - проинформировал Канат Камбарбеков.


На АНПЗ планируется строительство газотурбинной электростанции мощностью 154 мегаватт. Этап определения инвесторов пока не завершен. Ввод электростанции в эксплуатацию намечен на конец 2026 года.


Источник: tengrinews.kz
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