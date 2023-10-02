Придётся затянуть пояса: какими будут цены на хлеб, сахар и мясо в Казахстане

"Если в 2020 году отечественным сырьём закрывали девять процентов внутренней потребности, то в 2021-м – уже семь, а в 2022-м – только шесть процентов! Парадокс – денег осваиваем больше, продукции получаем меньше", – назвал конкретные цифры мажилисмен Серик Егизбаев.

В Казахстане собирают урожай и готовятся к зиме. По вестям, поступающим от фермеров, уже можно предположить, какой будет ситуация с ценами на продукты. Прогноз неутешителен. Корреспондент Baigenews.kz разбирался, насколько именно.Цены на муку уже поднялись в полтора раза. По данным Зернового союза, в середине августа тонна качественной пшеницы стоила 90-92 тысячи тенге, сейчас – уже 140 тысяч тенге. Об этом сообщают и покупатели из всех регионов.Поставщики пожимают плечами и говорят, что урожай в этом году пострадал от погоды, к тому же его не успевают убрать, поэтому ожидаются большие потери зерна. Цены же поднимают заранее, чтобы, по-видимому, компенсировать грядущие убытки. А они действительно будут немаленькими.В этом году аграрии засеяли зерном рекордную за последние 10 лет площадь, но очевидно, что урожай рекордным не будет.Сначала долго стояла жара, она привела к засухам и пожарам, потом начались затяжные дожди – в результате в период вегетации часть зерна не проросла вовремя, а ко времени уборки другая часть, наоборот, стала слишком влажной и даже начала давать ростки. Посевы также пострадали от набегов саранчи и сайги.Таким образом, урожай в этом году меньше обычного – пока что убрано 8,7 миллиона гектаров пшеницы, намолочено 7,6 миллиона тонн зерна, средняя урожайность с гектара сократилась почти вдвое.Поэтому эксперты прогнозируют, что общий урожай составит 12-13 миллионов тонн вместо прошлогодних 16.Министерство сельского хозяйства предпринимает меры – выделило деньги на субсидии, дизельное топливо для сушки зерна и занимается вопросом кредитов, взятых фермерами на посевную кампанию этого года. Большинство земледельцев не смогут вернуть банкам деньги вовремя, так что чиновники рассматривают варианты рефинансирования и отсрочки штрафов по займам.Если не решить эту проблему сейчас, в следующем году Казахстан может оказаться в более сложной ситуации – некому и нечего будет сажать весной, а потом и убирать осенью, под ударом окажутся не только мелкие, но средние и даже некоторые крупные крестьянские хозяйства.Многие эксперты считают, что Минсельхоз опомнился поздно. Метеорологи ещё весной предсказывали сухую погоду летом, а значит – озаботиться вопросом орошения следовало уже тогда, заранее, а не в разгар жары, когда соседние страны, у которых Казахстан обычно закупает воду, сами вынуждены бороться за урожай. Власти пропустили критический момент, когда можно было хотя бы частично предотвратить тяжёлые последствия для сельского хозяйства.Впрочем, чиновники говорят, что остатки прошлогоднего урожая помогут не просто продержаться, но и экспортировать часть зерна. Запрет на ввоз дешёвой пшеницы из России продлён до апреля 2024 года, что позволяет защитить казахстанских экспортёров от вынужденного демпинга.Причиной запрета стали серые схемы провоза зерна из России. В феврале этого года Агентство по финансовому мониторингу раскрыло деятельность одной такой компании, оборот которой составил более миллиарда тенге в 2021-2022 годах. А таких предприимчивых дельцов немало. Общий ущерб от теневого рынка исчисляется миллионами долларов (до 500 миллионов по различным оценкам), не говоря об угрозе вторичных санкций.В потенциальный дефицит хлеба немалый вклад вносят и воры, которые вывозят зерно вагонами, при этом большинство преступников работает в организациях, занимающихся поставками. Сотрудники правоохранительных органов разоблачают только некоторых из них.О масштабах ситуации можно судить по недавнему скандалу. По обвинению в коррупции арестован ряд руководителей "Продкорпорации". Это АО создаёт резервный запас зерна для всей страны, содействует стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта.Например, бывший директор хлебных баз поспособствовал хищениям зерна, а потом с помощью взятки пытался скрыть совершённое преступление. В сентябре Антикоррупционная служба завершила расследование и отдала под суд директора финансового департамента и главного менеджера АО "Продкорпорация".Несмотря на оптимистичные обещания чиновников, хлеб и другие мучные изделия уже дорожают, и причин для снижения или хотя бы остановки роста цен нет.Произошедшее с зерновыми можно полностью перенести на заготовку сена – все те же причины, которые помешали аграриям собрать хороший урожай, не дали скотоводам заготовить нужное количество травы на зиму. Другие корма тоже не дешевеют.В некоторых крестьянских хозяйствах поменьше уже начали резать скот. Делать это выгодно сейчас, пока животные ещё упитанные после летнего откорма. Через два-три месяца они похудеют, и мяса с них будет меньше. Проблема в том, что местами нехватка кормов настолько острая, что под нож идут племенные овцы и коровы.Если тенденция продолжится, в следующем году казахстанцы будут вынуждены массово переходить на вегетарианскую диету, ведь мясо, молочные продукты и яйца резко подскочат в цене. Да, домашнюю птицу тоже нужно кормить, а раз кормов нет, куры даже с высокой яйценоскостью отправятся на мясо вместе с остальными. Их число уже сократилось на девять процентов по сравнению с январём этого года.Не лучше ситуация и с другим продуктом первой необходимости – сахаром.В Казахстане работают четыре сахарных завода, но их мощности не хватает. Потребность в сахаре растёт, и отечественные производители не справляются с растущей нагрузкой, несмотря на многомиллиардную поддержку государства.Заводы могут дать только 280 тысяч тонн сахара. При этом отечественной сахарной свёклы хватает только на производство 33 тысяч тонн рафинада и сладкого песка. Остальную продукцию делают из импортированного сахарного тростника. Оставшиеся потребности закрывает импорт.Правительство планирует развивать сахарную отрасль, однако здесь та же проблема, что и везде в сельском хозяйстве: всё необходимое, включая технику, топливо и семена, дорожает, воды на полив не хватает, миллионы тенге, выделенные на поддержку, расхищаются, как и продукция на всех этапах, государственные субсидии не спасают.И ещё одна проблема – дешёвый соседский сахар. За год только официальные поставки из РФ выросли в 2,5 раза. При этом от из РФ идёт обширный нелегальный экспорт дешёвого сахара. В результате казахстанские заводы не могут продать свою продукцию даже по ценам ниже себестоимости. Демпинг такого уровня может привести к тому, что заводы не смогут выкупить у фермеров уже готовое сырье.Производство уже сократилось на 7,4 процента. Запрет на экспорт из России мог бы помочь, как это произошло с пшеницей, однако власти медлят, несмотря на просьбы производителей и рекомендации экспертов.Без эффективных мер со стороны чиновников казахстанские компании ждут два варианта – работа в убыток или полная остановка. Остальным же казахстанцам придётся затянуть пояса ещё туже.