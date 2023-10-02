Президент Токаев дал ряд поручений по возврату активов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



В мероприятии приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и руководство Генеральной прокуратуры.



Главе государства было доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания.



Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны.



Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.



В заключение Президентом был дан ряд конкретных поручений.