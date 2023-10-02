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Президент Токаев дал ряд поручений по возврату активов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:05
Президент Токаев дал ряд поручений по возврату активов
Фото: пресс-служба Акорды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и руководство Генеральной прокуратуры.

Главе государства было доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны.

Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.

В заключение Президентом был дан ряд конкретных поручений.


Источник: tengrinews.kz
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