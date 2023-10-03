Житель Темиртау получил срок за заражение женщин ВИЧ-инфекцией

"Приговором суда С. осужден к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщает пресс-служба суда.



Темиртауским городским судом в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города, который намеренно заражал женщин ВИЧ-инфекцией, передает Tengrinews.kz.Как сообщает пресс-служба Темиртауского городского суда в Facebook, гражданин С., являясь лицом, предупрежденным об уголовной ответственности за распространение, заражение другого лица ВИЧ/СПИД, вступал в половые контакты с партнерами без использования средств предохранения."Гражданин С., более 10 лет достоверно зная о своем заболевании вирусом иммунодефицита человека, вступал в половые контакты с половыми партнерами без использования средств предохранения, о своем заболевании половым партнерам не сообщал. Вина С. подтверждается его частично признательными показаниями, показаниями потерпевших и материалами дела. Прокурор просил назначить С. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - говорится в сообщении.При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.Напомним, в июне этого года стало известно о выявлении ВИЧ у троих пациентов алматинской больницы, после чего Минздрав начал расследование. По словам главного санврача страны, пациенты могли заразиться во время инъекций, систем либо через катетеры.По итогам расследования был отстранен от работы главный врач Центральной городской клинической больницы Алматы.