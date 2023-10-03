В Казахстане будут производить телевизоры и стиральные машины - министр

"На заводе будут изготавливать телевизоры, электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты, мини-печи, кухонные вытяжки, стиральные машины-полуавтоматы под брендом Artel", - сообщил Шарлапаев.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства рассказал о планах по развитию обрабатывающей промышленности в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.В частности, чиновник перечислил ряд ключевых проектов, которые планируется реализовать уже до конца этого года. Один из них - запуск в Карагандинской области производства бытовой техники.По словам министра, производительность завода составит до 1,1 миллиона штук продукции в год. На производстве планируется создать 530 новых рабочих мест.В Костанайской области компания "СарыаркаАвтоПром" собирается начать производство автомобилей Chevrolet Onix мелкоузловым методом."Планируется выпускать 30 тысяч единиц автомобилей в год, что позволит обеспечить внутренний спрос и создать 400 рабочих мест", - отметил чиновник.