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В Казахстане будут производить телевизоры и стиральные машины - министр

Просмотров:664 Опубликовано: Сегодня, 10:31
В Казахстане будут производить телевизоры и стиральные машины - министр
Иллюстративное фото
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства рассказал о планах по развитию обрабатывающей промышленности в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В частности, чиновник перечислил ряд ключевых проектов, которые планируется реализовать уже до конца этого года. Один из них - запуск в Карагандинской области производства бытовой техники.

"На заводе будут изготавливать телевизоры, электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты, мини-печи, кухонные вытяжки, стиральные машины-полуавтоматы под брендом Artel", - сообщил Шарлапаев.



По словам министра, производительность завода составит до 1,1 миллиона штук продукции в год. На производстве планируется создать 530 новых рабочих мест.

В Костанайской области компания "СарыаркаАвтоПром" собирается начать производство автомобилей Chevrolet Onix мелкоузловым методом.

"Планируется выпускать 30 тысяч единиц автомобилей в год, что позволит обеспечить внутренний спрос и создать 400 рабочих мест", - отметил чиновник.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 13:19
Тут ключевое слово "БУДУТ" а может и не будут за 30 лет ничего не построили стОящего то что осталось от СССР через лет 10 добьют и успокоятся сначала нужно построить, запустить производство, а затем кричать на каждом углу.
 
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Sembay (Посетители) Сегодня, 11:47
"Планируется выпускать 30 тысяч единиц автомобилей в год, что позволит обеспечить внутренний спрос и создать 400 рабочих мест", - отметил чиновник.

Молодцы, рассмешнили applause
 
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  • sakura.68
 Empro (Посетители) Сегодня, 11:46
Если это будет под контролем завода производителя, допустим Самсунг или Мидеа, то отлично. Если под своим в ковычках, брендом, повторится планшеты 2 Актау.
 
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  • Галина63
  • sakura.68
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:10
Когда будет конец данной сказки devil
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Aqtau_2023
  • Галина63
  • sakura.68
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 10:54
классная первоапрельская шутка, хоть и в октябре... rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Aqtau_2023
  • Empro
  • Галина63
  • sakura.68
 jokerok (Посетители) Сегодня, 10:53

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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