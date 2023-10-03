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Skoda подписала контракт с Казахстаном

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 13:18
Skoda подписала контракт с Казахстаном
Фото предоставлено компанией Allur
Казахстанская автомобильная компания Allur подписала соглашение о промышленной кооперации с крупнейшим европейским концерном Volkswagen Group, согласно которому в стране будет организовано производство автомобилей бренда Skoda.

Получившие в разные годы всемирное призвание как самые надежные, автомобили Skoda сегодня нацелены превзойти свои производственные показатели. Если в 2022 году компания Skoda Auto выпустила 780 000 единиц автомобилей, то в текущем году этот объем планируется улучшить за счет включения в производственный пояс по всему миру новых площадок, в том числе и в Казахстане.

Подписание соглашения состоялось посредством видеосвязи. Объем инвестиций в проект составит 26 миллиардов тенге, которые будут направлены на организацию производства и дилерской сети бренда.

"Сотрудничество с европейским партнером в комплексе позволит создать порядка 1 500 новых рабочих мест. Это персонал широкого представительства по всей стране, что является неотъемлемым атрибутом в работе с брендом такого масштаба. Это специалисты завода, обучение которых, как и дальнейшая локализация, входит в регламент подписанного соглашения. Уже сейчас группа инженеров завода Allur находится на производственной площадке Skoda Auto в Чехии", - отметил официальный представитель компании Allur Айдар Утешев.


Skoda является одним из крупнейших производителей автомобилей в Европе, который с 1991 года входит в немецкий концерн Volkswagen Group.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Я с Актау
 Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 13:57
А у россии разрешение спросили.
 
 

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