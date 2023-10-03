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Какие штрафы грозят автовладельцам и операторам за фиктивное прохождение техосмотра

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 13:22
Какие штрафы грозят автовладельцам и операторам за фиктивное прохождение техосмотра
Иллюстративное фото
В отношении операторов техосмотра размер штрафа увеличат до 517 500 тенге.

В Казахстане разработали законодательный механизм по аннулированию фиктивных техосмотров, сообщил и.о. министра транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства.
С начала года в Казахстане приостановили деятельность 350 недобросовестных операторов технического осмотра, оформили 131 административный материал с наложением штрафов. 

"Проводится работа по увеличению штрафа в отношении операторов техосмотра с 10 до 150 МРП (517 500 тенге) за проведение техосмотра без транспортного средства. Также будут введены штрафы в отношении владельцев транспортных средств за прохождение фиктивного техосмотра и оператора ЕИС "Техосмотр" в лице АО "НИТ" за нарушение правил организации и проведения техосмотра. Размер штрафа составит 5 и 150 МРП, соответственно", – сообщил Талгат Ластаев.


По его словам, предусмотрена законодательная норма по аннулированию фиктивных техосмотров в системе "Техосмотр".
В феврале прошлого года премьер-министр Алихан Смаилов в ответе на депзапрос сообщал, что за проведение техосмотра без транспортного средства операторам будет грозить штраф до 300 МРП с исключением из реестра и запрещением деятельности до трёх лет.


Источник: informburo.kz
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