Какие штрафы грозят автовладельцам и операторам за фиктивное прохождение техосмотра

"Проводится работа по увеличению штрафа в отношении операторов техосмотра с 10 до 150 МРП (517 500 тенге) за проведение техосмотра без транспортного средства. Также будут введены штрафы в отношении владельцев транспортных средств за прохождение фиктивного техосмотра и оператора ЕИС "Техосмотр" в лице АО "НИТ" за нарушение правил организации и проведения техосмотра. Размер штрафа составит 5 и 150 МРП, соответственно", – сообщил Талгат Ластаев.

В отношении операторов техосмотра размер штрафа увеличат до 517 500 тенге.В Казахстане разработали законодательный механизм по аннулированию фиктивных техосмотров, сообщил и.о. министра транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства.С начала года в Казахстане приостановили деятельность 350 недобросовестных операторов технического осмотра, оформили 131 административный материал с наложением штрафов.По его словам, предусмотрена законодательная норма по аннулированию фиктивных техосмотров в системе "Техосмотр".В феврале прошлого года премьер-министр Алихан Смаилов в ответе на депзапрос сообщал, что за проведение техосмотра без транспортного средства операторам будет грозить штраф до 300 МРП с исключением из реестра и запрещением деятельности до трёх лет.