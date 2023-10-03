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Набравшие кредиты казахстанцы просят списать им 110 млрд тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:00
Набравшие кредиты казахстанцы просят списать им 110 млрд тенге
Фото: Unsplash
Больше всего заявлений на банкротство подали жители Туркестанской и Алматинской областей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу АО «Информационно-учетного центра» Минфина Казахстана.

С марта в стране стартовал прием заявлений на признание банкротом физлиц. На сегодня казахстанцами подано более 67 тыс заявлений на внесудебное банкротство, и более 1 тыс исковых заявлений в суд для признания банкротом. При этом на конец сентября, то есть за 7 месяцев действия механизма, банкротами были признаны 3 768 заявителя.

«И внесудебная процедура банкротства, и признание банкротом в суде – весьма длительные процедуры. Процесс признания банкротом от заявления и до решения госорганов или судов может занять от 6 месяцев и более. В первом случае, процедура рассчитана для должников, задолжавших банкам, МФО, коллекторам не более 1600 МРП – это 5,5 млн тенге, которые не производили выплат по долгам более года, и не имеют имущества. В судебном порядке должника могут признать банкротом по всем видам кредитов и долгов, по которым отсутствует выплаты более года, а суммы долгов превышают 5,5 млн тенге. Для обоих механизмов важно, чтоб заемщик и кредитор ранее пытались договориться, к примеру, если было обращение должника на приостановку начисления пени», − говорится в сообщении.

Отмечается, что если единственное жилье заемщика заложено, то кредитор имеет право изъять его, и реализовать для покрытия долгов перед ним. В случае, если единственное жилье не стоит в залоге, кредитор не может на него претендовать.

Заявки принимаются через портал электронного правительства eGov.kz либо через мобильное приложение E-SALYQ AZAMAT. Непосредственно работа по обработке заявок, скорингу (проверке) заявителей через государственные базы данных ведется электронным сервисом Tazalau, размещенным на государственной цифровой платформе Qoldau.kz.


Источник: newtimes.kz
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