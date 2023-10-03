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Обязательная дактилоскопия с 2024 года: Казахстанцам не обязательно менять документы с 1 января

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Обязательная дактилоскопия с 2024 года: Казахстанцам не обязательно менять документы с 1 января
Иллюстративное фото
Получать документы с отпечатками пальцев нужно по мере истечения срока действующих.

Казахстанцам не обязательно проходить дактилоскопическую регистрацию сразу с 1 января 2024 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев. 

"Я чувствую, что вопрос серьёзно, порой некомпетентно, обсуждают в обществе. Никакой поголовной дактилоскопии с 1 января 2024 года для населения не будет. Чтобы вы это поняли и донесли до своей аудитории. Закон о дактилоскопической регистрации был принят в 2016 году, и только в 2024 году он начнёт применяться. Но это не говорит о том, что вы все пойдёте дактилоскопию сдавать. По мере надобности, когда у вас истечёт срок документа удостоверения или паспорта", – сказал Марат Кожаев. 

По его словам, главной целью новшества является введение дополнительной защиты. Сейчас же единственной мерой защиты является цифровая фотография. 
В систему МВД отпечатки введут в виде кодифицированных знаков. Они будут обезличены, лишь в случае надобности по специальному идентификатору можно определить, кому отпечатки принадлежат. 
Система документирования будет происходить в ЦОНах.

"Вы же видите компанию Apple, у них самый продвинутый гаджет. И они в систему защиты ваших телефонов и баз данных ввели дактилоскопический отпечаток. Потому что это надёжно. Этот отпечаток принадлежит вам. Поэтому ваши документы также будут защищены, как и ваши данные, которые вы храните в сотовом телефоне", – добавил Марат Кожаев.
 

Замминистра уточнил, что за последние 10 лет более 1700 человек получили документы под чужими данными. Дополнительная дактилоскопическая регистрация позволит избежать этого. Также в случае утери документа будет легко их восстановить.


Источник: informburo.kz
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