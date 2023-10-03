В Казахстане налог на дорогостоящий алкоголь увеличат в тысячу раз

Министр национальной экономики Алибек Куантыров заверил, что предстоящие налоговые реформы не затронут средний класс населения. Одним из ключевых изменений будет введение налога на роскошь, который будет применяться к дорогостоящим алкогольным напиткам, передает Press.kz.



Ставка этого налога увеличится в тысячу раз. Например, на виски Macallan 50-летней выдержки, стоимостью шесть миллионов тенге за бутылку, акциз составляет всего 700 тенге за литр — его будут увеличивать в тысячу раз. Этот налог нацелен на роскошь и, следовательно, затрагивает лишь ограниченное число граждан, не составляя значительную долю налоговой нагрузки для среднего класса, заверил Куантыров.



Министр подчеркнул, что казахстанцы со средним доходом не должны ожидать неприятных сюрпризов от новой налоговой политики. Налоговая нагрузка на физические лица останется на уровне, сравнимом с началом 2000-х годов, составляя фактически 9%. Не планируется изменения и в отношении индивидуального подоходного налога (ИПН) на зарплату, но предполагается внести прогрессивные изменения в ИПН на пассивные доходы.



Каскадный налог на ИПН будет применяться к доходам от акций, облигаций и других ценных бумаг. Ставка налога будет зависеть от стоимости пассивного дохода, начиная с 150 млн тенге, где ставка составит 15%, и увеличиваясь до 20% для доходов свыше 300 млн тенге.