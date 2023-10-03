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Отец ребенка отсудил 10 миллионов тенге с больницы в Костанайской области

Просмотров:297 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Отец ребенка отсудил 10 миллионов тенге с больницы в Костанайской области
Иллюстративное фото
В Костанайский городской суд обратился житель Астаны с иском о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда с управления здравоохранения области, Житикаринской районной больницы и Костанайской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Как установлено в суде, истец обратился в районную больницу в связи с заболеванием восьмимесячного сына. После их направили в областную детскую больницу. В рамках лечения был не своевременно установлен диагноз, что повлекло тяжелые последствия для здоровья ребенка и, как результат, была установлена инвалидность.

«В целях установления причинно-следственной связи между проведенным лечением и неблагоприятными последствиями у ребенка судом назначалась судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой причинно-следственная связь не усмотрена, выявленное у ребенка заболевание прогрессирует и может привести к развитию болезнетворного процесса, влекущего за собой необратимые последствия. Также с учетом выводов экспертов выявлена вина лечебного учреждения, наблюдавшего мать ребенка в период беременности, которой является КГП «Житикаринская районная больница», — говорится в сообщении суда.

Судом иск истца удовлетворен частично, с Житикаринской районной больницы взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 10 млн тенге, а в остальной части заявленного требования отказано.


Источник: alau.kz
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