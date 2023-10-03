Как пожилой казахстанец работает таксистом в Нью-Йорке, не зная языка

Он зарабатывает в день 150-200 долларов.В соцсетях невестка мужчины выложила видео, где он, даже не владея английским языком, подрабатывает таксистом в Нью-Йорке, передает Liter.kz.По ее словам, свекр выучил необходимые слова на английском языке с помощью телефона и приспособился к новой работе.Мой свекр, которому больше 50 лет, работает в Нью-Йорке в службе Ubereats. Он наливает мамин медовый чай в термос и едет на работу на своей машине. Сначала у него были проблемы с языком, но сейчас выучил несколько предложений. Он доволен своим доходом. Зарабатывает 150-200 долларов в день, а вечером мы слушаем его рассказы и вместе пьем чай. Его сила и решимость пример для нас, — написала девушка.Свекр девушки делает порядка 25 поездок в день, работая по 10 часов. Он также на видео говорит о том, что американцы заказывают еду, живя в двух минутах ходьбы от общепита. И бензин в Штатах намного дороже, чем в Казахстане. По словам Жумабая ага, порядка 500 тенге.