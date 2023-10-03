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Как пожилой казахстанец работает таксистом в Нью-Йорке, не зная языка

Просмотров:408 Опубликовано: Сегодня, 19:34
Как пожилой казахстанец работает таксистом в Нью-Йорке, не зная языка
Кадр видео
Он зарабатывает в день 150-200 долларов.

В соцсетях невестка мужчины выложила видео, где он, даже не владея английским языком, подрабатывает таксистом в Нью-Йорке, передает Liter.kz.

По ее словам, свекр выучил необходимые слова на английском языке с помощью телефона и приспособился к новой работе.

Мой свекр, которому больше 50 лет, работает в Нью-Йорке в службе Ubereats. Он наливает мамин медовый чай в термос и едет на работу на своей машине. Сначала у него были проблемы с языком, но сейчас выучил несколько предложений. Он доволен своим доходом. Зарабатывает 150-200 долларов в день, а вечером мы слушаем его рассказы и вместе пьем чай. Его сила и решимость пример для нас, — написала девушка.

Свекр девушки делает порядка 25 поездок в день, работая по 10 часов. Он также на видео говорит о том, что американцы заказывают еду, живя в двух минутах ходьбы от общепита. И бензин в Штатах намного дороже, чем в Казахстане. По словам Жумабая ага, порядка 500 тенге.



Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 22:09
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