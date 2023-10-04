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Можно ли работать в двух местах одновременно в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:26
Можно ли работать в двух местах одновременно в Казахстане
Фото из открытых источников
Многие казахстанцы скрывают от основного работодателя наличие второй работы или подработки, считая это нарушением трудового договора. Так ли это на самом деле, рассказывает Tengri Life вместе с юристом Надеждой Гельдт.

По словам автора Telegram-канала "Право знать" Надежды Гельдт, Трудовой кодекс Республики Казахстан предусматривает понятие "совместительство", это выполнение работником другой регулярно оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Основными признаками работы по совместительству являются:

- обязательное заключение трудового договора;
- регулярная оплата;
- выполнение работы в свободное время от основной (той, в которой работник уже состоит в трудовых отношениях) работы.

В трудовом договоре необходимо указать, что это договор совместительства. После заключения работодатель издает приказ о приеме на работу. Не допускается трудоустройство на работу по совместительству работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за исключением медицинских работников.

Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем, помимо основного перечня документов, необходимого для трудоустройства, работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда).

Суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работы и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы, равную 8 часам, более чем на 4 часа. Если работник отрабатывает по месту основной работы полный 8-часовой рабочий день, второй работодатель не вправе установить продолжительность рабочего дня дольше 4 часов. То есть суммарно в день работник не может работать более 12 часов.

"На работника, трудящегося по совместительству, в полной мере распространяются нормы Трудового кодекса РК относительно оплаты отпусков и больничных. Больничный исчисляется по каждому заключенному с работником трудовому договору, ежегодный трудовой отпуск необходимо предоставлять одновременно с отпуском по основному месту работы", - отмечает юрист.


Статья 52 Трудового кодекса РК предусматривает общий перечень оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, любое из которых может быть применено к работнику-совместителю. При прекращении трудового договора по совместительству работнику выплачивается компенсационная выплата за неиспользованный трудовой отпуск.

Также не стоит путать работу по совместительству и совмещение должностей. При совмещении должностей работник параллельно с основной работой выполняет дополнительную работу по другой должности. Например, юрист может совмещать работу офис-менеджера со своей деятельностью. Учет отработанного времени при совмещении не ведется. Работник на совмещении должностей вместо второго трудового договора заключает дополнительное соглашение к уже имеющемуся договору, а за дополнительную нагрузку получает не зарплату, а доплату к зарплате по основной должности.

Если второй работодатель отказывается заключать с вами трудовой договор, это является нарушением законодательства, за что предусмотрена административная ответственность.


Источник: Tengrinews.kz
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