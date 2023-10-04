Можно ли работать в двух местах одновременно в Казахстане

"На работника, трудящегося по совместительству, в полной мере распространяются нормы Трудового кодекса РК относительно оплаты отпусков и больничных. Больничный исчисляется по каждому заключенному с работником трудовому договору, ежегодный трудовой отпуск необходимо предоставлять одновременно с отпуском по основному месту работы", - отмечает юрист.

Многие казахстанцы скрывают от основного работодателя наличие второй работы или подработки, считая это нарушением трудового договора. Так ли это на самом деле, рассказывает Tengri Life вместе с юристом Надеждой Гельдт.По словам автора Telegram-канала "Право знать" Надежды Гельдт, Трудовой кодекс Республики Казахстан предусматривает понятие "совместительство", это выполнение работником другой регулярно оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.Основными признаками работы по совместительству являются:- обязательное заключение трудового договора;- регулярная оплата;- выполнение работы в свободное время от основной (той, в которой работник уже состоит в трудовых отношениях) работы.В трудовом договоре необходимо указать, что это договор совместительства. После заключения работодатель издает приказ о приеме на работу. Не допускается трудоустройство на работу по совместительству работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за исключением медицинских работников.Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем, помимо основного перечня документов, необходимого для трудоустройства, работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда).Суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работы и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы, равную 8 часам, более чем на 4 часа. Если работник отрабатывает по месту основной работы полный 8-часовой рабочий день, второй работодатель не вправе установить продолжительность рабочего дня дольше 4 часов. То есть суммарно в день работник не может работать более 12 часов.Статья 52 Трудового кодекса РК предусматривает общий перечень оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, любое из которых может быть применено к работнику-совместителю. При прекращении трудового договора по совместительству работнику выплачивается компенсационная выплата за неиспользованный трудовой отпуск.Также не стоит путать работу по совместительству и совмещение должностей. При совмещении должностей работник параллельно с основной работой выполняет дополнительную работу по другой должности. Например, юрист может совмещать работу офис-менеджера со своей деятельностью. Учет отработанного времени при совмещении не ведется. Работник на совмещении должностей вместо второго трудового договора заключает дополнительное соглашение к уже имеющемуся договору, а за дополнительную нагрузку получает не зарплату, а доплату к зарплате по основной должности.Если второй работодатель отказывается заключать с вами трудовой договор, это является нарушением законодательства, за что предусмотрена административная ответственность.