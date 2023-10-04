Названа численность населения Казахстана на 1 сентября

Согласно информации ведомства, численность населения страны на 1 сентября составила 19 миллионов 944 тысячи 726 человек.

"Численность населения – число людей, проживающих на данной территории в данный момент времени. Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории", - пояснили в Бюро нацстатистики.

Бюро национальной статистики представило обновленные данные о численности населения в Казахстане, рассказывает Tengri Life.12 368 662 человека в стране относятся к городскому населению, 7 576 064 - к сельскому.С начала года население страны увеличилось на 177 тысяч человек, из них 172 тысячи - за счет естественного прироста (количество родившихся превысило количество умерших), 5,8 тысячи человек – положительное сальдо миграции.Среди регионов самая большая численность в городе Алматы – 2 205 929 человек. Следом по численности идет Туркестанская область – 2 135 537 человек, замыкает топ-3 Алматинская область – 1 522 182 жителя.Астана по численности населения расположилась на четвертом месте – 1 402 002 человек, Жамбылская область на пятом – 1 221 619 жителей.