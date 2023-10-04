Саткалиев рассказал о транзите российского газа в Узбекистан, АЭС и ценах на бензин

Казахстан готов к началу транзита российского газа в Узбекистан, передает LS
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе брифинга на форуме Kazenergy прокомментировал статус транзита голубого топлива из РФ в Узбекистан.
"В настоящее время завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана, связанные со строительными работами, с выделением отдельной нитки для учета газа. Думаю, в ближайшее время мы сможем по завершении данных работ объявить о начале транзита. Объемы газа согласовываются в соответствии с заявкой узбекистанской стороны. То есть, как только мы получим заявку, мы вам сообщим конкретный объем транзита", – пояснил он.
Также Саткалиев уточнил, что все работы должны быть завершены до конца октября.
"В настоящее время идут пусконаладочные вопросы, связанные с возможностью обеспечения данного транзита", – отметил глава ведомства.
Он также прокомментировал ситуацию со строительством атомной электростанции.
"На данный момент идет предварительный этап отбора вендеров потенциальных для строительства АЭС. Уже официально сформирован список из четырех участников. Это компании из Франции, Китая, России и Кореи. Дополнительно к этому Минэнерго рассматривает два предложения наших американских коллег по строительству малых модульных реакторов. В соответствии с заявлением главы государства, для принятия окончательного решения по необходимости строительства атомной станции в Казахстане будет проведен общий национальный диалог в виде референдума, о ходе которого в установленном порядке мы сообщим", – напомнил министр.
Саткалиев рассказал и о проекте расширения ТШО.
"Речь идет о переносе на шесть месяцев, связанном с необходимостью обеспечения безопасности, экологичности проекта. Это согласовало министерство энергетики. Ранее мы говорили о том, что планировалось высвобождение порядка 2,5-3 тыс. работников, занятых на данном проекте строительства. Теперь предполагаем, что данные рабочие места будут сохранены до завершения проекта", – рассказал глава ведомства.
Отдельно министр прокомментировал и возможное удорожание ГСМ.
"Предпосылок для роста цен в Казахстане нет. В настоящее время спрос и потребление у нас сбалансированы, сформирован необходимый резерв нефтепродуктов по дизельному топливу – на срок порядка одного месяца, по бензину АИ-92 и АИ-95 – также на уровне 25 дней. Плюс с учетом производства данных видов нефтепродуктов мы не ожидаем дефицита. Тем не менее мы видим определенные риски, связанные со снижением объема возмещения затрат на нефтепродукты, которое происходит сейчас в России. Тут есть риски с возможным удорожанием импортного топлива, которое будет пропорционально влиять на цены на внутреннем рынке. Пока мы, исходя из сформированных резервов, ориентируемся на продукты, произведенные в Казахстане", – отметил Саткалиев.
При этом он также рассказал о том, рассматривает ли Казахстан другие страны, помимо России, для закупа ГСМ.
"В целом есть определенные правила, связанные с импортом нефтепродуктов на территорию ЕС. Те заводы, которые поставляют нефтепродукты на нашу территорию, должны быть сертифицированы в соответствии с требованием Евразийской комиссии. Часть заводов, насколько я знаю, выразили намерение быть сертифицированными. В числе потенциальных поставщиков нефтепродуктов на территории ЕС – нефтеперерабатывающие заводы Туркменистана, Китая. Данный процесс идет в рабочем порядке", – пояснил глава Минэнерго.
Министр поделился и прогнозами по добыче нефти на 2023-2024 годы.
"Основным фактором снижения прогноза является перенос завершения проекта расширения на месторождении Тенгиз. То есть в целом там изначально планировался на конец года общий объем добычи порядка 32 млн тонн, теперь мы снизили прогноз до 27 млн тонн. Соответственно, в связи с этим мы скорректировали наш график объема добычи. Речь идет о порядка 90 млн тонн по итогам года. Понятно, есть еще у нас условные обязательства, связанные с ограничением объема добычи в рамках договоренности по ОПЕК+. Исходя из этих сценариев в ближайшее время уточненный прогноз на 2024 год дадим", – резюмировал министр.
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