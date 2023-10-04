Саткалиев рассказал о транзите российского газа в Узбекистан, АЭС и ценах на бензин

"В настоящее время завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана, связанные со строительными работами, с выделением отдельной нитки для учета газа. Думаю, в ближайшее время мы сможем по завершении данных работ объявить о начале транзита. Объемы газа согласовываются в соответствии с заявкой узбекистанской стороны. То есть, как только мы получим заявку, мы вам сообщим конкретный объем транзита", – пояснил он.

"В настоящее время идут пусконаладочные вопросы, связанные с возможностью обеспечения данного транзита", – отметил глава ведомства.

"На данный момент идет предварительный этап отбора вендеров потенциальных для строительства АЭС. Уже официально сформирован список из четырех участников. Это компании из Франции, Китая, России и Кореи. Дополнительно к этому Минэнерго рассматривает два предложения наших американских коллег по строительству малых модульных реакторов. В соответствии с заявлением главы государства, для принятия окончательного решения по необходимости строительства атомной станции в Казахстане будет проведен общий национальный диалог в виде референдума, о ходе которого в установленном порядке мы сообщим", – напомнил министр.

"Речь идет о переносе на шесть месяцев, связанном с необходимостью обеспечения безопасности, экологичности проекта. Это согласовало министерство энергетики. Ранее мы говорили о том, что планировалось высвобождение порядка 2,5-3 тыс. работников, занятых на данном проекте строительства. Теперь предполагаем, что данные рабочие места будут сохранены до завершения проекта", – рассказал глава ведомства.

"Предпосылок для роста цен в Казахстане нет. В настоящее время спрос и потребление у нас сбалансированы, сформирован необходимый резерв нефтепродуктов по дизельному топливу – на срок порядка одного месяца, по бензину АИ-92 и АИ-95 – также на уровне 25 дней. Плюс с учетом производства данных видов нефтепродуктов мы не ожидаем дефицита. Тем не менее мы видим определенные риски, связанные со снижением объема возмещения затрат на нефтепродукты, которое происходит сейчас в России. Тут есть риски с возможным удорожанием импортного топлива, которое будет пропорционально влиять на цены на внутреннем рынке. Пока мы, исходя из сформированных резервов, ориентируемся на продукты, произведенные в Казахстане", – отметил Саткалиев.

"В целом есть определенные правила, связанные с импортом нефтепродуктов на территорию ЕС. Те заводы, которые поставляют нефтепродукты на нашу территорию, должны быть сертифицированы в соответствии с требованием Евразийской комиссии. Часть заводов, насколько я знаю, выразили намерение быть сертифицированными. В числе потенциальных поставщиков нефтепродуктов на территории ЕС – нефтеперерабатывающие заводы Туркменистана, Китая. Данный процесс идет в рабочем порядке", – пояснил глава Минэнерго.

"Основным фактором снижения прогноза является перенос завершения проекта расширения на месторождении Тенгиз. То есть в целом там изначально планировался на конец года общий объем добычи порядка 32 млн тонн, теперь мы снизили прогноз до 27 млн тонн. Соответственно, в связи с этим мы скорректировали наш график объема добычи. Речь идет о порядка 90 млн тонн по итогам года. Понятно, есть еще у нас условные обязательства, связанные с ограничением объема добычи в рамках договоренности по ОПЕК+. Исходя из этих сценариев в ближайшее время уточненный прогноз на 2024 год дадим", – резюмировал министр.